Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно согласиться на переговоры с лидером России Владимиром Путиным и прекратить уничтожать в окопах всю украинскую молодежь. Об этом американский миллиардер Илон Маск заявил в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.
Фридман спросил у предпринимателя, нужно ли украинскому лидеру начинать мирные переговоры с Россией.
«Да. Я ему советую не отправлять украинскую молодежь умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Владимиром Путиным или нет», - сказал Маск.
По словам бизнесмена, судя по обстановке на фронте и расстановке сил продолжение контрнаступления ВСУ приведет к «массовым жертвам».
Ранее Илон Макс заявил, что странам Запада следовало бы прекратить бессмысленные жертвы из числа украинцев и наладить отношения с Москвой. По его мнению, именно Европа подталкивает российский и украинский народы к боевым действиям.