Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным

Фридман спросил у предпринимателя, нужно ли украинскому лидеру начинать мирные переговоры с Россией.

«Да. Я ему советую не отправлять украинскую молодежь умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Владимиром Путиным или нет», - сказал Маск.

По словам бизнесмена, судя по обстановке на фронте и расстановке сил продолжение контрнаступления ВСУ приведет к «массовым жертвам».

Ранее Илон Макс заявил, что странам Запада следовало бы прекратить бессмысленные жертвы из числа украинцев и наладить отношения с Москвой. По его мнению, именно Европа подталкивает российский и украинский народы к боевым действиям.