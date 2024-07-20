Маск призвал отправить американцев на Марс

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«И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!» - сказал он.

По мнению предпринимателя, у каждого, кто хочет стать космическим путешественником, должен иметь шанс сделать это.

Маск в 2021 году впервые заговорил о планах организовать беспилотный полет на Марс. По его словам, компания поставила цель осуществить пилотируемые полеты на Красную планету к 2026 году.

В итоге SpaceX занялась разработкой транспортной системы, которая состоит из полностью многоразовых ракет-носителей Super Heavy и корабля Starship.

Ранее основатель компании SpaceX заявил что, если человечество не начнет осваивать новые планеты и звездные системы, то цивилизация просуществует несколько сотен лет.