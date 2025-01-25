Маск призвал немцев выходить на улицу и голосовать за свое будущее

Речь владельца соцсети Х транслировали на большом экране перед началом предвыборной кампании к выборам в бундестаг. Маск назвал АдГ «главной надеждой Германии» и заявил, что немцы не должны терять свою идентичность в условиях глобализации. Маск подчеркнул, что нынешнее правительство ФРГ игнорирует благополучие народа и подавляет его.

«Выходите на улицы, разговаривайте с людьми, убеждайте их голосовать. Необходимы перемены. Они должны быть сделаны.<… > Я думаю, что на этих выборах может зависеть будущее цивилизации», - заявил Маск.

Ранее Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком» и заявил, что тот должен уйти в отставку. Так он отреагировал на поведение Шольца на теракт в Магдебурге.