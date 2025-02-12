12 февраля 2025, 13:27

Маск призвал к полной реорганизации НАТО

РИА «Новости»
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НАТО нуждается в тщательном пересмотре. Об этом написал американский бизнесмен, руководитель Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск в соцсети X.

Так он отреагировал на пост одного из пользователей, назвавшего Североатлантический альянс анахронизмом, поскольку холодная война давно закончилась.

Новый президент США Дональд Трамп не раз угрожал выйти из НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила , что европейская часть альянса прогнется в подобострастном услужливом поклоне под главу Белого дома.

Тем временем датская разведка опубликовала доклад , в котором пришла к выводу, что Россия будет готова к открытой войне со странами блока через пять лет, при этом США останутся в стороне от этого конфликта.

США Белый дом в США НАТО Илон Маск
12 февраля 2025, 13:21
Парламент Армении принял в первом чтении закон о вступлении страны в ЕС
РИА «Новости»
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Парламент Армении на очередном заседании в среду в первом чтении принял закон о процессе вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщил «Интерфакс».

За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, против высказались семь. Его одобрили лишь члены правящей партии «Гражданский договор». Оппозиционная партия «Честь имею» выступила против, а другая партия - «Армения» - в голосовании не участвовала.

Правительство Армении 9 января одобрило проект закона о вступлении страны в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что решение о вступлении республики в сообщество примут принято путем всенародного референдума.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду заявил, что вступление в подобные объединения - суверенное право Армении. При этом необходимо разобраться, как к этому относятся европейцы, а также насколько это желание обоюдное.

«Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены, так сказать, в длинную очередь, измеряемую десятилетиями», - сказал Песков.

Представитель инициативной группы Артак Зейналян заявлял, что Евросоюз очень ждет получения Арменией статуса члена объединения.

Армения Законы Евросоюз
12 февраля 2025, 10:48
Google удалил из календаря месяц Pride и Black History Month
Unsplash
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Корпорация Google удалила из онлайн-календаря месяц Pride* и Black History Month. Об этом сообщил CBS News.

Месяц Pride* - это время, посвященное ЛГБТ*, Black History Month - месяц афроамериканской истории. Раньше эти события были отмечены в календаре Google, но теперь они там не отображаются. Кроме того, из расписания пропали и другие неофициальные культурные мероприятия.

В Google заявили, что еще в прошлом году оставили в календаре только официальные праздники. До этого все праздничные пометки добавляли вручную несколько лет, и это оказалось неустойчивым решением.

«Поэтому в середине 2024 года мы вернулись к показу только государственных праздников и национальных торжеств <…> по всему миру, позволив пользователям вручную добавлять другие важные моменты», - заявили в компании.

При этом корпорация не предоставила весь список мероприятий, которые добавила до изменений.

Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал извинений от священнослужительницы, призвавшей уважать мигрантов и геев*. По мнению республиканца, женщина была грубой.

*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.

Google Праздники Женщины ЛГБТ Дональд Трамп
12 февраля 2025, 09:56
Американские консульства могут закрыть в некоторых странах ради экономии
РИА «Новости»
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Дональд Трамп планирует закрыть несколько консульств страны по всему миру для сокращения расходов Госдепартамента. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех представителей администрации президента США.

«Консульства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана входят в число тех, которые могут быть закрыты. <…> Трамп ознакомился со списком консульств, но окончательных решений принято не было и что сроки возможного закрытия еще не установлены», - уточнили источники канала.

Один из собеседников уточнил, что среди европейских консульств под угрозой оказались находящиеся в Германии и Франции учреждения.

Госдеп США запросил у консульств информацию об их деятельности. Американские чиновники рассматривают их дипломатическую необходимость, а также тщательно проверяют их на отсутствие военных контактов с другими странами и сбор разведданых.

Мексика Германия США Дипломатия Канада Госдеп США Европа Дональд Трамп Франция
12 февраля 2025, 09:43
Резонансное решение ЕС по пищевому порошку из насекомых оценили в Госдуме
РИА «Новости»
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Разрешение использовать порошка из личинок в пищевой промышленности в Евросоюзе стало последствием политики санкции Запада против России. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, политика рестрикций против России в результате обернулась для самой Европы закрытием производств, крахом экономики и серьезными проблемами в агропромышленности.

Володин отметил, что европейские политики аргументировали решение тем, что этот порошок - альтернативный источник белка. Депутат подчеркнул, что никто не думает, к каким болезням может привести потребление такой добавки.

«Фермеры в Лондоне проводят масштабные протесты в связи с неподъёмными налогами. Вместо того, чтобы помогать сельхозяйственным производителям, Евросоюз решил заменить товары червяками и личинками. И накормить ими людей. Разведение насекомых требует меньших затрат», - написал политик.

Володин напомнил, что в России подобный корм используют лишь для рыб и животных.

Диетолог Елена Соломатина заявляла 360.ru, что продукты с насекомыми вызывают у россиян отвращение.

Госдума РФ Евросоюз Насекомые

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