Маск призвал арестовать тех, кто ратует за репрессии против Такера Карлсона

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Так предприниматель прокомментировал предупреждение Карлсону, что тот может стать вторым Джулианом Ассанжем, если не будет осторожен.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», - заявил Илон Маск.

Ранее Маск осудил идею запретить Карлсону въезд на родину, если журналист возьмет интервью у российского президента. Маск согласился, что такой запрет противоречил бы принципам журналистики и свободы информации.

Карлсон рассказал «Известиям» , что хотел бы посетить Санкт-Петербург и Сибирь. Журналист отметил, что Россия представлялась ему совсем другой.