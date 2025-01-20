Маск пришел в восторг от обещания Трампа водрузить флаг США на Марсе

«Мы также отправим американских астронавтов, чтобы они установили звездно-полосатый флаг на планете Марс», - заявил Трамп.

Маск отреагировал на эти слова, подняв два пальца вверх в знак одобрения. На реакцию миллиардера обратили внимание журналисты. Зал аплодировал словам президента.

Трамп заявил, что намерен положить конец политике своего предшественника Джо Байдена. Он пообещал, что в Америке будет два гендера , общество перестанет обращать внимание только на цвет кожи, а будет базироваться на заслугах.