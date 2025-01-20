20 января 2025, 22:29

Маск пришел в восторг от обещания Трампа водрузить флаг США на Марсе

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В своей инаугурационной речи вступивший в должность президент США Дональд Трамп пообещал, что американский флаг появится на планете Марс. Присутствующий на церемонии глава компании SpaceX Илон Маск пришел в восторг от этих слов.

«Мы также отправим американских астронавтов, чтобы они установили звездно-полосатый флаг на планете Марс», - заявил Трамп.

Маск отреагировал на эти слова, подняв два пальца вверх в знак одобрения. На реакцию миллиардера обратили внимание журналисты. Зал аплодировал словам президента.

Трамп заявил, что намерен положить конец политике своего предшественника Джо Байдена. Он пообещал, что в Америке будет два гендера , общество перестанет обращать внимание только на цвет кожи, а будет базироваться на заслугах.

США Планета Марс Дональд Трамп Илон Маск Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 23:36
Стало известно, какие указы уже подписал Дональд Трамп после инаугурации
Global Look Press
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Американский лидер Дональд Трамп вскоре после вступления в должность подписал несколько указов и прокламаций в Овальном кабинете Капитолия. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В одном из первых указов Трамп предписал вернуть государственные флаги на полную высоту. Ранее политик выражал недовольство тем, что во время его инаугурации флаги оставались приспущенными из-за смерти экс-президента США Джимми Картера.

Кроме того, Трамп и его администрация намерены 20 января принять ряд масштабных иммиграционных мер. Президент анонсировал приостановку переселения беженцев минимум на четыре месяца.

Новое руководство Белого дома отдаст также поручение генеральному прокурору добиваться смертной казни за тяжкие преступления, совершенные мигрантами.

В день инаугурации ожидают и другие указы Трампа. В частности, политик признает наркокартели террористическими организациями и введет режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Россию и Украину американский лидер в инаугурационной речи не упомянул.

США Белый дом в США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 22:52
Цукерберг заглянул в декольте невесты Джеффа Безоса и попал на видео
Global Look Press
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Миллиардера Марка Цукерберга сняли на видео в момент, когда он разглядывал декольте Лорен Санчес, невесты основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Репортерша Лорен Санчес вышла в свет в наряде белого цвета, ее ансамбль состоял из приталенного пиджака, который открывал кружевной лиф. Daily Mail отмечает, что многие сочли наряд Санчес чрезмерно вызывающим.

Места Цукерберга и его жены располагались за сиденьями Безоса и Санчес. Миллиардер дважды посмотрел на декольте 55-летней репортерши.

Позже ее заметили за дружеской беседой с Марком Цукербергом. При этом жена техномагната Присцилла Чан повернулась к паре спиной, общаясь с другими гостями церемонии.

На инаугурации Дональда Трампа присутствовали, помимо политиков, крупные бизнесмены, миллиардеры и руководители технологических корпораций - в их числе Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг. Трансляцию мероприятия вел 360.ru.

Видео Дональд Трамп Джефф Безос Марк Цукерберг Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 22:18
Трамп заявил, что на Марсе появится американский флаг
Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует реализовать космическую программу, в ходе которой человек отправится на Марс. Такое заявление он сделал в своей речи на церемонии инаугурации, трансляцию которой вел 360.ru.

По его словам, Соединенные Штаты вновь станут страной роста, которая будет увеличивать свое богатство, расширяя территории и строя города, и которая будет повышать планку ожиданий.

«Мы будем двигаться по нашему предначертанному судьбой пути к звездам, отправляя американских астронавтов, чтобы установить звездно-полосатый флаг на Марсе», - заявил Трамп.

Он отметил, что США еще больше закрепят свою ведущую роль в освоении космоса, рассматривая космическую программу как один из важных элементов национального развития и достижения величия.

Также Трамп пообещал ввести режим ЧС в связи с ситуацией, которая сложилась на южной границе страны. Он анонсировал эти действия в качестве первого шага на президентском посту.

США Планета Марс Дональд Трамп Космос Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 21:57
«Есть только два пола». Трамп заявил, что в США официально признают только два гендера
РИА «Новости»
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Американский лидер Дональд Трамп в инаугурационной речи пообещал, что США  начнут официально признавать только два гендера, мужской и женский. Трансляцию выступления политика вел 360.ru.

Трамп добавил, что намерен положить конец политике администрации Джо Байдена. По его словам, правительство Байдена внедряло вопросы расы и гендера в «каждый аспект общественной и частной жизни».

CNN указал, что в команде Трампа уже назвали его заявления «здравым смыслом».

«Мы создадим общество, которое будет не обращать внимания на цвет кожи и будет основано на заслугах. С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола - мужской и женский», - подчеркнул Дональд Трамп.

У Капитолия, где проходила инаугурация Трампа, уже собрались протестующие против таких мер. Демонстранты установили на площади небольшую гильотину.

В той же речи Трамп пообещал построить самую сильную в мире армию.

США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025

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