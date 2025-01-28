28 января 2025, 03:20

Маск предупредил об исчезновении Европы и Азии

РИА «Новости»
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Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею ввести налоговые льготы для поднятия рождаемости. Если не разрешить демографический кризис, Европа и Азия могут прекратить существование, предупредил он в соцсети X.

«Стоит попробовать. Что-то должно измениться, иначе Европа и Азия (и большая часть Земли) исчезнут!» - сказал он.

Маск прокомментировал предложение журналиста Петера Имануэльсена ввести налоговые каникулы для женщин в Европе. По мнению автора инициативы, это повысит рождаемость.

Демографические проблемы давно волновали миллиардера. Ранее он заявил о вымирании Европы из-за низкого коэффициента фертильности в Испании, Италии, Польше, Германии и Франции. У самого Маска, по некоторой информации, 12 детей.

Человечеству, по мнению бизнесмена, грозит не только естественное вымирание, но и катастрофа из-за расширения Солнца или падения астероида. Поэтому он призвал освоить межзвездные перелеты.

Дети Семья Европа Илон Маск Азия
28 января 2025, 06:03
В США обвинили администрацию Байдена в попытке устранить Путина
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в попытках устранить российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе беседы с коллегой Мэттом Таибби, сообщило РИА «Новости».

«Тони Блинкен (бывший госсекретарь США - прим. ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина», - заявил Карлсон.

По его словам, бывшей американской администрации был необходим хаос в качестве «защитного экрана».

Карлсон назвал эти попытки безумием. При этом он не привел подробностей или доказательств организации или попыток покушения на российского лидера.

Прошлым летом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что украинские спецслужбы готовили покушение на Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова. Теракт планировали устроить в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

США Убийства Белый дом в США Журналистика Вашингтон Россия Владимир Путин Джо Байден Такер Карлсон
28 января 2025, 04:39
Туристы случайно наткнулись на оргию прямо на пляже
РИА «Новости»
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В Бразилии туристы застали 15 человек за оргией на частном пляже. Ее участникам грозит тюремный срок, сообщила Daily Mail.

Голых людей на пляже Olho de Boi в курортном муниципалитете Бузиос заметили с воды. Проплывавшие на судне люди сняли группу людей, расхаживавших по скалам и совершавших непристойности.

После того, как ролик с пляжной вечеринкой стал вирусным, военная полиция Рио-де-Жанейро пообещала усилить патрулирование территории. Участникам оргии грозит штраф или тюремное заключение на срок от трех месяцев до года.

Ранее журналисты рассказали о разврате в Военно-морском флоте Великобритании. Военнослужащие принимали наркотики, издевались над новобранцами и устраивали обряды посвящения с сексуальным насилием. Один из солдат совершил самоубийство после того, как его жалобы на дедовщину проигнорировали.

Бразилия Секс
28 января 2025, 02:27
Похищенную иракскими ополченцами россиянку нашли спустя два года
РИА «Новости»
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Россиянку Елизавету Цуркову, похищенную иракскими ополченцами в марте 2023 года, нашли живой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Иракские власти заявили, что уже работают над освобождением Цурковой.

«Мы уверены, что команда Трампа привлечет иракское правительство к ответственности и сделает безопасное возвращение Элизабет реальным приоритетом, а не просто темой для разговоров, как предыдущая администрация», - сказала сестра Цурковой.

Россиянку похитили в марте 2023 года, когда она прибыла в Багдад для проведения полевых работ в рамках исследования для Принстонского университета США. Девушка планировала использовать эти данные для защиты диссертации.

В Ирак она въехала по российскому паспорту. Когда девушка пропала, то в Израиле заявили, что ее могла похитить группировка «Катаиб Хезболла».

Осенью 2023 года иракский телеканал «Аль-Арабия» опубликовал видеозапись, где Цуркова призналась, что являлась агентов ЦРУ и «Моссада». По ее словам, в Ирак она прибыла с подрывной миссией, чтобы разжечь вражду между шиитами. Тогда же она раскритиковала военные действия Израиля в секторе Газа и попросила свою семью добиваться ее освобождения.

Ранее руководство Израиля выпустило из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение четырех заложниц-военнослужащих в секторе Газа.

Исследования США Израиль Дональд Трамп Россия Ирак Конфликт Израиля и Палестины
28 января 2025, 01:55
Уехавшие в Израиль россияне решили вернуться на родину
Freepik
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Россияне, которые уехали в Израиль, возвращаются на родину. Об этом в интервью ТАСС сообщила израильский посол в Москве Симона Гальперин.

По словам дипломата, релоцировавшиеся в последнее время граждане РФ возвращаются в Россию после оформления гражданства. Некоторые соотечественники решили побыть в Израиле недолгое время.

«Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь», - сказала посол.

Гальперин отметила, что ряд россиян живут «на линии» между двумя странами, но для Израиля такая тенденция не считается проблемой, так как он признает двойное, тройное или четверное гражданство.

В числе сбежавших из России в Израиль оказалась певица Алла Пугачева.

Об ее отъезде с мужем и детьми за границу стало известно весной 2022 года. С тех пор Пугачева несколько раз возвращалась на родину. Во время одной из таких поездок ее около часа допрашивали на пограничном пункте.

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