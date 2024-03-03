Маск предупредил о плачевном сценарии для федерального бюджета США
В будущем федерального бюджета США может хватить только на то, чтобы выплачивать проценты по долгам. Об это предупредил американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в соцсети X.
Так миллиардер отреагировал на сообщение паблика Shibetoshi Nakamoto, авторы которого с иронией отметили, что власти США считают главной проблемой Илона Маска, несмотря на проблемы с государственным долгом страны.
«Очевидно, это моя вина», - написал в ответ Маск.
Тут же он призвал, предпринять уже какие-то меры, потому что в противном случае расклад будет печальным.
«Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей», - объяснил бизнесмен, подчеркнув, что ни на что другое средств просто не останется.
В публикации также была ссылка на материал CNBC , из которого следует, что госдолг Соединенных Штатов каждые 100 дней увеличивается на один триллион долларов.