Маск предупредил о плачевном сценарии для федерального бюджета США

Так миллиардер отреагировал на сообщение паблика Shibetoshi Nakamoto, авторы которого с иронией отметили, что власти США считают главной проблемой Илона Маска, несмотря на проблемы с государственным долгом страны.

«Очевидно, это моя вина», - написал в ответ Маск.

Тут же он призвал, предпринять уже какие-то меры, потому что в противном случае расклад будет печальным.

«Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей», - объяснил бизнесмен, подчеркнув, что ни на что другое средств просто не останется.

В публикации также была ссылка на материал CNBC , из которого следует, что госдолг Соединенных Штатов каждые 100 дней увеличивается на один триллион долларов.