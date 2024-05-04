Маск предрек конец доллару
Если США не разберутся с госдолгом, то доллару придет конец. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.
«Нам нужно что-то делать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», - заявил предприниматель.
По мнению Маска, нужно хотя бы замедлить рост госдолга.
Соединенные Штаты попали впросак, накопив колоссального размера госдолг. Ради спасения собственной экономики Америка разжигает военные конфликты , заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Причем США вредят сами себе бессмысленными и глупыми вторжениями, отмечал экс-советник советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Страна оказалась в безвыходном положении. Кроме того, рост госдолга США может стать триггером дестабилизации финансовых рынков.