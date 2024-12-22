Маск предложил проверять умственные способности чиновников США перед назначением

Так он отреагировал на сообщения, что пропавшую на полгода члена палаты представителей от штата Техас Кэй Грейнджер нашли в доме престарелых, куда она легла из-за прогрессирующей деменции.

«Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием», - написал Маск.

Грейнджер занимает свой пост с 1997 года. Сейчас политику 81 год, и она не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в новом голосовании. Срок ее полномочий завершится в январе 2025 года.

Не раз пойманный на речевых ошибках президент США Джо Байден изменил свое поведение после поражения на выборах Камалы Харрис. Он стал достаточно бодрым и активным, не проявляя никаких признаков прошлого, не всегда адекватного поведения. Журналисты не исключили, что американский лидер несколько лет занимался симуляцией.