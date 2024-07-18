Маск пожаловался Шольцу на шутку немецкого комика о покушении на Трампа

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Маск добавил, что ему также не понравилась фраза Хотца о своей смерти.

«Кто-то, желающий смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от правительства Германии? Что это было?» - написал владелец социальной сети и отметил аккаунт Шольца.

Пресс-служба немецкого канцлера и он сам пока никак не ответили на заявление Маска.

Американский предприниматель сделал крупное пожертвование в предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа сразу после несостоявшегося покушения.

Также он раскритиковал действия Секретной службы США, которая допустила проникновение стрелка н а предвыборный митинг в Пенсильвании.

Маск пожелал получившему ранение уха Трампу скорейшего выздоровления и еще раз выразил ему слова поддержки на выборах.