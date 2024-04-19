Маск после удара Израиля по Ирану напомнил об американских налогоплательщиках

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Один из пользователей разместил пост с предположением, что целью удара Израиля была восьмая база ВВС Ирана. Он добавил, что на этом военном объекте базируются истребители F-14 Tomcat, переданные республике американской стороной еще в 1970-е годы.

Маск в ироничной форме прокомментировал эту запись.

«Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары», - подчеркнул предприниматель.

Ранее израильские военные обстреляли ракетами территорию Ирана. По данным агентства о Reuters , ЦАХАЛ атаковал военный объект около аэропорта в городе Исфахан.

После сообщения об ударе члены арабской делегации вышли из зала Совбеза ООН на выступлении постпреда Израиля Гилада Эрдана и покинули заседание.