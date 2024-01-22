22 января 2024, 20:50

Маск посетил Освенцим в Польше и причислил себя к «вдохновленным» евреям

Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск посетил музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме и причислил себя к «вдохновленным» евреям. Выступая в Кракове на конференции по проблеме антисемитизма, предприниматель заверил евреев в своей поддержке, его слова привело РИА «Новости».

«В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически „вдохновленный“ еврей», - заявил Маск.

Предприниматель отметил, что у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад, и в его окружении много евреев. Маск заявил, что «глубоко потрясен» увиденным в музее Освенцима. Бизнесмен подчеркнул, что если бы раньше существовали соцсети, такое было бы невозможно. Маск похвалился, что в соцсети Х, которая ему принадлежит, меньше всего антисемитизма.

В Польше Маску предложили посетить тюрьму, где содержатся политические заключенные - экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его бывший заместитель Мачей Вонсик. Об этом сообщил RT.

Илон Маск подвергся критике из-за поста в соцсети Х, в котором автор написал, что еврейские сообщества проявляют ненависть в отношении «белых людей», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск согласился с высказыванием, за что и подвергся остракизму со стороны общества.

Музеи Соцсети Илон Маск Польша Освенцим
22 января 2024, 18:41
Пилотам разбившегося в горах Афганистана самолета удалось выжить благодаря одной хитрости
Pxhere
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Пилоты Falcon 10, разбившегося в Афганистане, выжили благодаря тому, что перед крушением подняли нос самолета, написал Telegram-канал Shot. Как рассказали ему авиаэксперты, из-за этого удар пришелся на середину фюзеляжа самолета и пассажирский салон.

«Перед моментом трагедии пилоты подняли нос самолета на 15–20 градусов, чтобы хоть немного смягчить удар. Если бы они не сделали этого, то самолет врезался бы носом в землю, из-за чего погибли бы все, находившиеся на борту», - пояснили авторы канала.

Предварительно, у самолета отказали два двигателя, но судно могло пролететь еще 150 километров. Пилоты запросили посадку в таджикистанском аэропорту, но все равно пытались найти в горах место для аварийной посадки. Тем не менее Falcon 10 сумели посадить, в противном случае погибли бы все.

Как писал kp.ru , по другой версии, экипаж неправильно рассчитал запас топлива. Сейчас из-за экономии не разрешают брать его с собой или заливать лишнее. Самолет, на борту которого были россияне, вылетел из Патайи, дозаправился в Индии в аэропорту Гая и дальше должен был через Пакистан добраться до Таджикистана.

Выжили четверо членов экипажа, погибли супруги из Волгодонска Ростовской области. Отец одного из пилотов, офицер-ракетчик Аркадий Грачев в беседе с «360» призвал называть случившееся не «катастрофой», а «жесткой посадкой». Сейчас пострадавшие находятся в Кабуле, российские дипломаты уже встретились с ними. Тела погибших в Афганистане россиян доставят в Кабул 23–24 января.

Афганистан Катастрофы Индия Топливо Самолеты
22 января 2024, 18:39
«Друзья мало знают о нас». Казахстан отреагировал на слова Канделаки о русском языке в стране
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил в страну директора ТНТ Тину Канделаки после ее слов о положении русского языка в республике. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем», - сказал Смадияров.

Он призвал продолжить общую работу двух государств вместо того, чтобы выдумать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях. Дипломат добавил, что Канделаки пока не включали в перечень иностранцев, которым запретили въезд в Казахстан из-за негативных высказываний о стране.

При этом Смадияров добавил, что директор ТНТ вряд ли посетит Казахстан. Но если она решит приехать , ее, скорее всего, не пустят.

Ранее власти республики пообещали продолжить обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа в Казахстане, сообщил RT.

Казахстан Русский язык
22 января 2024, 18:10
Германия выйдет из Евросоюза в случае прихода партии АдГ к власти
Pxhere
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Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit. Такое заявление сделала ее лидер Алиса Вайдель в интервью газете Financial Times.

«Если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить людям решать, как это сделала Великобритания», - сказала Вайдель.

Она добавила, что партия могла бы провести референдум по «Декзиту» - выходу Германии из Евросоюза. АдГ стремится устранить «дефицит демократии» и ограничить полномочия Европейской комиссии.

Издание отметило, что эта идея нарушает большое табу в Германии, где основные партии настроены истово проевропейски. Подавляющее большинство немцев проголосовали бы за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Внутренняя разведка Германии объявила значительную часть партии АдГ экстремистской и установила наблюдение над некоторыми ее чиновниками, говорится в публикации.

«Альтернативу для Германии» создали в 2013 году консервативные экономисты, недовольные финансовой помощью еврозоны во время кризиса суверенного долга. Но позже ее деятельность стала направлена на создание антииммиграционной и антиправительственной платформы. Как говорила Вайдель, главными приоритетами АдГ в правительстве будут пограничный контроль и депортация иностранных преступников.

Ранее почти 150 тысяч человек в ФРГ вышли на протесты против правоэкстремизма и партии АдГ. Поводом для демонстрация стала статья, где написали о конференции ультраправых политиков, обсуждающих возможности депортации из страны мигрантов в страны Африки.

Германия Великобритания Мигранты Протесты Евросоюз Референдум
22 января 2024, 17:47
Польша окончательно отказалась от иска к России в ЕСПЧ по делу о крушении самолета под Смоленском
РИА «Новости»
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Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу о крушении самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Сообщение об этом опубликовал польский МИД.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года», - процитировало МИД Польши РИА «Новости».

Речь идет о договоре, который подписал являвшийся тогда главой МИД Польши Збигнев Рау, тогдашний председатель подкомиссии по повторному расследованию катастрофы Антони Мачеревич и адвокат, представляющий Emmerson Consulting International Ltdгосподином, Бен Эммерсон. По соглашению, юридическая контора Эммерсона должна была подготовить иск в ЕСПЧ почти на 250 тысяч долларов. Предполагалось привлечь Россию к ответственности за то, что она якобы нарушила права человека в связи с авиакатастрофой.

О том, что правительство Польши намерено отказаться от судебной тяжбы с Россией из-за неоправданных расходов, ранее заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Погибли почти 100 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с женой. По делу о катастрофе хотели арестовать трех российских диспетчеров.

Суд Авиакатастрофы Самолеты Россия Польша

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