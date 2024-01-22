Маск посетил Освенцим в Польше и причислил себя к «вдохновленным» евреям

«В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически „вдохновленный“ еврей», - заявил Маск.

Предприниматель отметил, что у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад, и в его окружении много евреев. Маск заявил, что «глубоко потрясен» увиденным в музее Освенцима. Бизнесмен подчеркнул, что если бы раньше существовали соцсети, такое было бы невозможно. Маск похвалился, что в соцсети Х, которая ему принадлежит, меньше всего антисемитизма.

В Польше Маску предложили посетить тюрьму, где содержатся политические заключенные - экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его бывший заместитель Мачей Вонсик. Об этом сообщил RT.

Илон Маск подвергся критике из-за поста в соцсети Х, в котором автор написал, что еврейские сообщества проявляют ненависть в отношении «белых людей», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск согласился с высказыванием, за что и подвергся остракизму со стороны общества.