Маск попросил Еврокомиссию привести примеры дезинформации об Израиле
Миллиардер, владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск дал ответ еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона по поводу израильско-палестинского конфликта. Свое заявление он сделал в комментариях к письму Бретона.
«Наша политика такова, что все является открытым источником и прозрачно, подход, который, насколько мне известно, Евросоюз поддерживает», - отметил он.
Также Маск обратился к Бретону с просьбой перечислить нарушения, о которых тот говорил. По мнению миллиардера, общественность должна услышать, в чем именно заключается эта дезинформация, и решить сама.
По данным агентства Agence France-Presse , в своем письме Тьерри Бретон потребовал от Маска ответить и связаться с «соответствующими правоохранительными органами» в течение 24 часов.
Боевики ХАМАС в минувшую субботу, 7 октября, выпустили ракеты по Израилю и проникли на его территорию. В ответ Армия обороны Израиля начала масштабную кампанию против палестинской территории. Число израильтян, которые пострадали в результате нападения ХАМАС, достигло 2,9 тысячи.