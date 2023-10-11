Маск попросил Еврокомиссию привести примеры дезинформации об Израиле

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«Наша политика такова, что все является открытым источником и прозрачно, подход, который, насколько мне известно, Евросоюз поддерживает», - отметил он.

Также Маск обратился к Бретону с просьбой перечислить нарушения, о которых тот говорил. По мнению миллиардера, общественность должна услышать, в чем именно заключается эта дезинформация, и решить сама.

По данным агентства Agence France-Presse , в своем письме Тьерри Бретон потребовал от Маска ответить и связаться с «соответствующими правоохранительными органами» в течение 24 часов.

Боевики ХАМАС в минувшую субботу, 7 октября, выпустили ракеты по Израилю и проникли на его территорию. В ответ Армия обороны Израиля начала масштабную кампанию против палестинской территории. Число израильтян, которые пострадали в результате нападения ХАМАС, достигло 2,9 тысячи.