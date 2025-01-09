Маск поддержал слова Дурова о свободе слова в Telegram

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В одной из публикаций Дуров заявил, что Telegram придерживался свободы слова до того, как это стало политическим мейнстримом.

«Рад за тебя», - написал Маск в ответ на слова программиста.

Ранее Павел Дуров заявил, что в некоторых государствах ряд российских каналов блокируют из-за законов о DSA/санкциях. Несмотря на это, аккаунты западных изданий до сих пор остаются доступны в России.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел отмечала ранее, что причины блокировки аккаунтов российских СМИ в Telegram в странах ЕС должны быть ясными и подлежать независимой проверке.