16 февраля 2025, 16:09

Маск ответил вероятной матери своего 13-го ребенка

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Американский предприниматель Илон Маск прервал молчание после новости о рождении у него 13-го ребенка. Он оставил сообщение в своем аккаунте в социальной сети X.

Бизнесмен отреагировал на публикацию другого пользователи соцсети, который утверждал, что объявившая о рождении ребенка от Маска американская писательница Эшли Сент-Клер «полдесятилетия» вынашивала план по обольщению предпринимателя.

«Ого», - написал Маск в своем ответном посте Накануне 26-летняя автор книг и прославившаяся в качестве сторонницы консервативных идей Сент-Клер заявила, что пять месяцев назад родила ребенка от Илона Маска. Пол малыша писательница и блогер раскрывать не стала.

По ее словам, она решила назвать имя отца младенца, поскольку узнала, что зарубежные таблоиды готовят материалы о ее связи с миллиардером. Девушка призвала СМИ уважать частную жизнь ее самой и ее ребенка.

Дети Соцсети Илон Маск
16 февраля 2025, 15:26
Шторм в штате Вирджиния оставил без света 19 тысяч домов и привел к жертвам
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
При шторме, который обрушился на восточную часть Соединенных Штатов накануне, погиб как минимум один человек. Об этом сообщил канал CNN.

Стихия бушует в штате Вирджиния. Сильный ветер и опасное наводнение привели к эвакуации населения и закрытию дорог. Под угрозой оказались больше 413 тысяч человек.

Без электроэнергии остались свыше 19 тысяч домов и коммерческих помещений. Еще порядка 16 тысяч строений остались без света в Кентукки и Луизиане.

Один человек погиб. Количество пострадавших еще уточняется.

Ранее в Лос-Анджелесе через месяц после смертоносных лесных пожаров начались оползни и наводнения. Власти Калифорнии предупредили местных жителей о рисках схода селей и экстремальных порывах ветра.

США Наводнения Шторм Эвакуации
16 февраля 2025, 12:52
Лидер немецкой «АдГ» Вайдль заявила о планах налаживания отношения с Россией
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Претендующая на второе место на выборах в бундестаг партия «Альтернатива для Германии» готова к восстановлению хороших отношений с Россией через отмену санкционной политики. Об этом в интервью газете Bild заявила сопредседатель партии и кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель.

Она подчеркнула, что действующие сейчас ограничения против России больший вред нанесли Германии, которая столкнулась с огромными ценами на энергоносители. Эта ситуация ударила, как по простым гражданам, так и промышленности страны.

«Мы хотим очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия. Прежде всего, мы нацелены прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране», - заявила Вайдель.

Политик добавила, что действующие немецкие власти за последние три года ухудшили отношения с Россией до самого низкого уровня, заплатив за это падением экономического и промышленного сектора.

По результатам опросов, «Альтернатива для Германии» находится на втором месте по популярности среди избирателей в преддверии досрочных выборов в бундестаг, которые пройдут 23 февраля.

Лидером остается Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с кандидатом на пост главы правительства Фридрихом Мерцем. Партия действующего канцлера Олафа Шольца - Социал-демократическая партия Германии - находится на третьем месте по популярности.

На этой неделе Шольц пообещал завершить политическую карьеру после ухода с поста главы правительства. Он пояснил, что хочет вернуть себе статус «нормального гражданина».

Германия Международные отношения Санкции Россия
16 февраля 2025, 12:18
Трамп может приехать в Россию, когда захочет — Песков
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Дональд Трамп может прибыть с визитом в Россию в любой момент. На это в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Трамп приехать в Москву сразу же после согласования разрешительных условий.

Президент России Владимир Путин, добавил Песков, будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить со страной радость и гордость от победы над фашизмом.

Прошедший разговор между российским лидером и главой Белого дома официальный представитель Кремля назвал мощным сигналом того, что проблемы будут пытаться решить посредством диалога.

«И теперь будем говорить о мире , а не о войне», - сказал Песков.

Он напомнил, что с предыдущей американской администрацией никакого диалога не было, а в Вашингтоне официально придерживались позиции «война до конца».

«Судя по заявлениям президента Трампа, решаем проблему через диалог. Никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше», - отметил официальный представитель Кремля.

США Санкции Дональд Трамп Россия Владимир Путин
16 февраля 2025, 04:11
Второй тур президентских выборов пройдет в Абхазии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Абхазии состоится второй тур президентских выборов, в котором будут участвовать политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Об этом заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан, сообщило РИА «Новости».

«В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович», - заявил он.

Маршан добавил, что предварительные итоги объявят в 12:00 в воскресенье, 16 февраля.

В президентской гонке участвовали пять кандидатов. Помимо Гунбы и Ардзинбы на пост главы государства претендовали бывший торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты республики Роберт Аршба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Ранее ЦИК республики сообщил, что явка на президентских выборах составила более 55% по состоянию на 18:00, поэтому они состоялись.

Российские представители на выборах в Абхазии в качестве международных наблюдателей не присутствовали.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025

Новости по теме