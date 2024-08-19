Маск открестился от «подаренного» Кадырову электрокара

«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?» - написал он.

Предприниматель добавил, что информация о подаренном Cybertruck является одним из примеров лжи «традиционных медиа».

Кадыров 17 августа опубликовал видеозапись со своей поездкой на электрокаре. Он назвал автомобиль мощным проектом и написал, что «буквально влюбился» в машину. Также глава Чечни поблагодарил Маска за подарок и пригласил его в регион.

Ранее американский бизнесмен набросился с критикой на кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. По его словам, США столкнутся с голодом, если ей удастся выполнить предвыборные обещания по ограничению цен на продукты на фоне высокой инфляции. Он предположил, что реформа приведет к обрушению американской продовольственной индустрии.