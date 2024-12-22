22 декабря 2024, 05:07

Маск осудил традиционные политические партии Германии

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Традиционные немецкие политические партии «совершенно подвели» свой народ, но остается надежда на «Альтернативу для Германии» (АдГ). Об этом американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X.

«Традиционные политические партии Германии крайне подвели свой народ. АдГ - единственная надежда Германии», - написал он.

Несколько дней назад Маск заявил, что только эта правая партия может спасти Германию. На слова бизнесмена отреагировал канцлер ФРГ Олаф Шольц, заметивший, что его слова неправильны и в них нет хороших политических советов.

Ранее Маск оценил реакцию Шольца на теракт в немецком Магдебурге, когда автомобиль врезался в толпу людей на рождественской ярмарке. Канцлер заявил, что такие происшествия вызывают у него ужасные мысли, а бизнесмен назвал его некомпетентным дураком, которому следует подать в отставку.

Германия США Терроризм Илон Маск Олаф Шольц
22 декабря 2024, 06:01
Трамп призвал вернуть Панамский канал в собственность США
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил вернуть Панамский канал под контроль Соединенных Штатов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, взимаемая Панамой плата за использование Панамского канала является просто смехотворной. Трамп считает, что США проявили «необычайную щедрость», когда президент Джимми Картер «по глупости отдал его за один доллар».

«Это полное „обдирание“ нашей страны должно немедленно прекратиться» - написал Трамп.

Политик также напомнил, что Панамский канал критически важен для американской экономики и национальной безопасности. Он обеспечивает быструю доставку грузов и перемещение ВМФ США между Атлантическим и Тихим океанами.

Кроме того, Трамп недоволен тем, что Китай также пользуется Панамским каналом, полагая, что это противоречит условиям сделки по его передаче.

Ранее Минфин США не исключил санкций против банков КНР из-за работы с российскими партнерами.

США Дональд Трамп
22 декабря 2024, 05:48
Британцы стали массово увольняться из армии
РИА «Новости»
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Великобритания столкнулась с массовыми увольнениями военнослужащих, несмотря на рекордное повышение зарплат. Об этом сообщило издание The Telegraph.

«Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится всего два военнослужащих», - говорится в материале.

Британские власти подняли на 6% зарплаты военным этим летом, пытаясь преодолеть кризис в армии, но безуспешно.

За этот год ряды вооруженных сил страны покинули более 15 тысяч человек. В частности, из них почти восемь тысяч военных ушли по собственному желанию.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что украинские военные дезертируют из-за усталости и дефицита личного состава ВСУ, так как они находятся на передовой без возможности передохнуть.

Великобритания Военные Зарплаты Армия
22 декабря 2024, 02:32
«Проваливай». Немцы освистали Шольца во время визита в Магдебург
РИА «Новости»
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Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга во время посещения места произошедшего накануне теракта. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

Вместе с Шольцом прибыла глава МВД германии Нэнси Фезер. Они посетили рождественскую ярмарку, где ранее автомобиль врезался в толпу людей.

Во время визита канцлера прошла акция протеста. Люди кричали ему «Проваливай!» и свистели. В сети распространилось видео, на котором слышны неодобрительные крики в его адрес.

Теракт в Магдебурге произошел 20 декабря, погибли пять человек и около 200 получили травмы. Преступником оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, наехавший на посетителей рождественской ярмарки в знак протеста против плохого отношения к его землякам.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на теракт в Магдебурге, назвав Шольца некомпетентным дураком, которому следует подать в отставку.

Германия Терроризм Олаф Шольц
22 декабря 2024, 01:20
Подозреваемый раскрыл причину теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге
Unsplash
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Организатор теракта в Магдебурге в центральной Германии заявил, что наехал на посетителей рождественской ярмарки в знак протеста против плохого отношения к его землякам из Саудовской Аравии. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Старший прокурор Хорст Хопенс уточнил, что подозреваемый назвал мотивом преступления недовольство обращением с беженцами-саудовцам. Однако эта версия требует проверки.

«Теперь нам предстоит выяснить, правдивы ли его заявления, нам предстоит провести дальнейшее расследование», - сказал он.

Председатель Центрального совета бывших мусульман Мина Ахади сообщила, что задержанный являлся психопатом и ярым исламофобом. Он годами терроризировал организацию.

Теракт произошел 20 декабря. Мужчина на машине сбил участников рождественской ярмарки.

Пять человек погибли, около 200 получили травмы. Подозреваемому 50 лет, до переезда в Германию он работал врачом в Саудовской Аравии.

Германия Терроризм Ярмарки

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