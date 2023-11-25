Маск описал одним словом катастрофу в США из-за Украины

Сакс написал, что Соединенные Штаты впервые заговорили о дефиците собственных боеприпасов лишь год назад. Однако американское правительство до сих пор не решило эту проблему. Причиной такой ситуации стали множественные поставки снарядов армии Украины.

«Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», - констатировал бизнесмен.

В свою очередь, Маск согласился с коллегой и отреагировал на его размышления одним точным словом.

«Пугающе», - написал предприниматель в комментариях под постом Сакса.

Ранее миллиардер уже высказывался об украинском конфликте и западной поддержке ВСУ. В одном из постов он назвал главу республики Владимира Зеленского «мясником», который живет в своей реальности.