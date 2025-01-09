Маск одним словом ответил на критику властей Калифорнии на фоне масштабных пожаров
Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал правительство штата Калифорния на фоне масштабных и разрушительных природных пожаров. Об этом бизнесмен заявил в соцсети Х.
Предприниматель ответил на пост одного из пользователей, выразившего мнение, что у Калифорнии худшие власти среди всех Соединенных Штатов.
Автор публикации назвал политику калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома «неудачной» в области управления лесными и водными ресурсами.
«Правда», - ответил Маск.
По информации американских СМИ, из-за пожаров в Калифорнии уже погибли пять человек.
Из-за происходящего президент США Джо Байден отменил поездку в Италию и ввел режим масштабного бедствия в штате. Это позволит местному правительству ликвидировать последствия возгораний, а жители смогут воспользоваться федеральной помощью.