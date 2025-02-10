Маск оценил требования Байдена о соответствии инклюзивности образовательных грантов

«Особенно ужасно, так это то, что каждый образовательный и исследовательский грант, который был объявлен за последние четыре года, требовал соблюдение политики DEIA в том или ином виде. <…> Правительство насильственно включало DEIA во все. Многие этого не понимают», - ответил миллиардер пользователю, опубликовавшему статью телеканала Fox News о выделении администрацией Байдена 229 грантов общей суммой не менее одного миллиарда долларов школам и учреждениям.

Ранее американских чиновников обязали придерживаться заданного Дональдом Трампом курса по отмене программ инклюзивности и равенства. Федеральным служащим предписали докладывать о коллегах , которые работали на должностях, связанных с политикой DEIA.