Маск оценил идею проверить Байдена на адекватность перед применением ядерного оружия

Журналист сатирического новостного портала написал пост после ночного выступления Байдена, где он назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики вскоре после утверждения, что у него отличная память.

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например „в какой стране большие пирамиды и сфинкс“», - написал журналист.

Маск поставил под постом смеющийся смайл. Другие пользователи призвали «не мучить президента сложными вопросами», а спросить, в какой стране находится статуя Свободы.

Байден выступил с внезапным обращением к нации по поводу публикации доклада специального прокурора Роберта Гура. В отчете его назвали «пожилым человеком с проблемами с памятью». Байден завил, что с его памятью все в порядке, а в конце выступления снова оконфузился , назвав президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.