Маск оценил эффект санкций в отношении российской экономики

«К сожалению, это правда», - написал в соцсети X владелец компании SpaceX.

Сакс в своем посте подчеркнул, что обещания Джо Байдена о России не сбылись. Санкции не ослабили экономику России, ее армия стала еще сильнее. Кроме того, ВС России обладают передовым оружием, которое превосходит западные образцы.

А у США, в отличие от России, запасы вооружений порядком истощились. В том, в каком положении оказалась сейчас Украина, виноват Белый дом, резюмировал Сакс.

Ранее предприниматель заявил, что пришло время распустить НАТО , поскольку СССР давно нет. С ним вновь согласился Илон Маск.