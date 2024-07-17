Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас

По его словам, причиной стал законопроект, который касается полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей в Калифорнии.

«Это стало последней каплей. Этот закон, как и многие до этого, является прямой атакой на компании и семьи. По этой причине SpaceX переводит штаб-квартиру в Старбейс в Техасе из Хоторна в Калифорнии», - написал Маск.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом одобрил закон, по которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые обязывали бы их уведомлять родителей ребенка о его половой принадлежности и сексуальной ориентации без согласия самого ребенка.

В июне Маска обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудницам SpaceX.