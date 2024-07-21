Маск объяснил страх демократов перед Трампом

«Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность», - написал он.

Ранее появилась информация, что Маск планирует ежемесячно выделять 45 миллионов долларов в поддержку предвыборной кампании Трампа. Основатель SpaceX назвал эти сообщения фейковыми, но одно крупное пожертвование он все же сделал.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал выход Байдена из предвыборной кампании. Он назвал его худшим президентом в истории Соединенных Штатов , отметив, что Камилу Харрис будет легче победить.