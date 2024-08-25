25 августа 2024, 23:43

Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат как Дурова

Global Look Press
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Основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга не задержат, как владельца Telegram Павла Дурова, потому что он сотрудничает с властями. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал американский бизнесмен Илон Маск.

«У Instagram* есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей», - заявил Маск.

В первом комментарии по поводу ареста Дурова Маск написал, что за этим может последовать усиление цензуры. Бизнесмен пошутил, что к 2030 году будут казнить за лайки мемов в Сети.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Задержания Соцсети Telegram Илон Маск Instagram Марк Цукерберг Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 20:06
Спутница Дурова исчезла после его задержания в Париже
Pxhere
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Блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова, которая, предположительно, была вместе с Павлом Дуровым во время задержания во Франции, не выходит на связь. Об этом Telegram-каналу Baza рассказали ее родственники.

«Последний раз девушка созванивалась со своей мамой два дня назад. Сегодня женщина пыталась дозвониться Юле, но та не ответила», - написали авторы материала.

Отец Юлии общался с ней 2 августа, когда поздравлял с днем рождения. В планах девушки уже была поездка во Францию.

Предварительно, 24-летняю Юлию могли задержать вместе с Дуровым. В каких отношения была пара - неизвестно. Судя по соцсетям, Юля живет в Дубае и часто оказывается в одних и тех же с миллиардером местах.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле.

Основателя Telegram сопровождал охранник и, предположительно, спутница. Дуров целенаправленно летел в Париж, там у него был запланирован ужин.

Ранее Медведев назвал главную ошибку Дурова. По мнению политика, бизнесмен просчитался, уехав за границу. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предположил, что США бесит, что на их деньги создали инструмент - Telegram, который мешает насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство.

Задержания Париж Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 18:57
Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении с Турцией вопреки всем усилиям
РИА «Новости»
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Посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, заявил президент Башар Асад. Однако сближения между странами не произошло.

«Не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников», - процитировало Асада РИА «Новости».

Политик также подчеркнул, что заявления турецкой стороны о том, что Сирия якобы не готова к переговорам до вывода войск с ее территории - не верны. Решение конфликта требует от сторон открытости.

Турецко-сирийский конфликт начался в 2012 году, когда турецкая армия нанесла удары по территории Сирии в ответ на минометный обстрел города Акчакале. Сирийский снаряд попал в жилой дом, погибли пять человек.

Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии. Ранее турецкая сторона утверждала, что действия президента Владимира Путина могут положить начало новому переговорному процессу.

Турция Сирия Россия Переговоры Иран Ирак
25 августа 2024, 15:14
Россия запросила у Франции доступ к Дурову
РИА «Новости»
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Французские власти воспринимают основателя Telegram Павла Дурова как гражданина Франции и считают это гражданство основным. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона передала Франции ноту с требованием о доступе к предпринимателю.

По данным посольства России, французское руководство уклоняется от сотрудничества по ситуации с задержанием Дурова, добавили в агентстве.

Основателя мессенджера арестовали в Париже , когда тот прилетел из Азербайджана. Причиной задержания мог стать отказ сотрудничать с правоохранителями. Дурова могут обвинить в том, что он якобы является соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений.

По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрея Климова, предпринимателя задержали по запросу США.

Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 15:11
«Сегодня Telegram. Завтра будет Х». Маск не исключил мер против своей соцсети
Unsplash
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Американский миллиардер Илон Маск предполагает, что власти могут взяться за принадлежащую ему соцсеть Х после ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже. Соответствующий комментарий он оставил под постом американского предпринимателя Вивека Рамасвами.

«Сегодня Telegram. Завтра будет Х», - написал Рамасвами.

Маск ответил смайлом в виде числа 100, подчеркнутого дважды.

Аналогичный прогноз дал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил, Маска могут арестовать в Париже , как только он там появится.

Политолог Сергей Станкевич также считает, что Маску пока следует воздержаться от поездок в Европу, поскольку его может ждать та же участь, что и Дурова. По словам эксперта, на Евросоюз нашло какое-то затмение.

Илон Маск Франция Павла Дурова арестовали во Франции

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