Маск обвинил Стармера в попытке подорвать выборы в США

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил разработать новый «план Маршалла» для отстройки Лос-Анджелеса, сильно пострадавшего от пожаров. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

«У нас уже есть команда, которая занимается разработкой калифорнийской версии „плана Маршалла“ и переосмыслением города», - заявил губернатор.

Он пообещал помощь всем, кто пострадал от стихии, и поручил приостановить действие экологических законов штата, чтобы его жители могли быстрее восстановить свои дома.

По данным газеты The Washington Post , разрушительные пожары в окрестностях Лос-Анджелеса могли возникнуть из-за повторного возгорания, а первичное, предположительно, спровоцировал запуск фейерверков в новогоднюю ночь.

Пожарной службе города не хватило кадров, чтобы убедиться, что огонь полностью потушили, и из-за сильного ветра он разгорелся с новой силой.