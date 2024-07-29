29 июля 2024, 06:43

Маск обвинил Харрис в стремлении истребить человечество

РИА «Новости»
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Демократ, вице-президент США Камала Харрис продвигает идеологию, нацеленную на уничтожение людей ради заботы об окружающей среде. Бизнесмен Илон Маск заявил об этом в соцсети X.

«Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост для всего человечества!» - заявил он.

Маск прокомментировал заявление Харрис на мероприятии в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года. Она рассказала участникам о термине «тревожность из-за климата». По словам политика, из-за непредсказуемого будущего молодые американцы задумались о целесообразности рождения детей и покупки дома.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Действующий лидер Джо Байден отказался участвовать и выдвинул Харрис, чью кандидатуру в начале августа предстоит утвердить членам Демпартии. Маск, будучи сторонником республиканцев, назвал соперницу Дональда Трампа марионеткой инвестора Александра Сороса.

США Илон Маск Выборы президента США Глобальное потепление Камала Харрис Климат
29 июля 2024, 07:40
Мадуро набрал 51,2% голосов на выборах президента Венесуэлы
РИА «Новости»
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В Венесуэле подвели предварительные итоги президентских выборов. Президент Национального избирательного совета Элвис Аморосо объявил, что Николас Мадуро одержал победу с 51,2% голосов. Об этом сообщил El Nacional.

Члены избирательных комиссий обработали 80% бюллетеней. Исполняющий обязанности президента получил 5 150 092 голоса, 51,2%, а его соперник Эдмундо Гонсалес - 4 445 978 голосов, 44,2%. Явка избирателей достигла 59%.

Аморосо поблагодарил международных наблюдателей и сообщил об атаке на избирательную систему. По его словам, началось расследование.

Штаб Мадуро уже объявил о победе на президентских выборах , но отказался озвучивать конкретные результаты. Руководитель команды Хорхе Родригес заявил, что сделанный венесуэльцами выбор позволит построить будущее страны.

Венесуэла Николас Мадуро Выборы
29 июля 2024, 07:33
Правительство Венесуэлы сообщило о вмешательстве ряда стран в выборы президента
Pxhere
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Власти Венесуэлы зафиксировали вмешательство некоторых государств в президентские выборы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство страны.

«Венесуэла заявляет и предупреждает об операции по вмешательству в избирательный процесс, в право на самоопределение и на суверенитет нашей родины со стороны группы правительств и иностранных сил», - указали в кабмине.

Накануне власти Аргентины, Эквадора, Коста-Рики, Парагвая, Панамы, Уругвая и Перу потребовали прозрачного подсчета голосов на выборах под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы посчитало, что такое заявление и слова некоторых правых политиков из разных стран направлены на искажение права населения на выбор. По словам представителей страны, граждане голосовали на законных основаниях.

Штаб кандидата на пост президента Венесуэлы Николаса Мадуро уже сообщил о его победе. Однако глава штаба Хорхе Родригес призвал подождать официальных результатов от Национального избирательного совета CNE.

Венесуэла Выборы
29 июля 2024, 05:27
Штаб заявил о победе Мадуро на выборах президента Венесуэлы
РИА «Новости»
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Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил о его победе на выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», - сказал глава штаба Хорхе Родригес.

По его словам, нужно дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета CNE, потому что штаб уважает законы Венесуэлы и конституцию страны.

Ранее венесуэльцы, желающие проголосовать за кандидата в президенты, выстроились в длинные очереди в избирательных участках. По информации журналистов, очередь растянулась более чем на 100 метров. Участки открыли рано утром, однако люди все равно пришли пораньше.

Венесуэла Николас Мадуро Выборы
29 июля 2024, 04:21
«Идет по следам». В Израиле Эрдогана сравнили Саддамом Хусейном за желание напасть на еврейское государство
РИА «Новости»
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Глава израильского МИД Исраэль Кац сравнил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с казненным лидером Ирака Саддамом Хусейном. Об этом он написал в соцсети Х.

«Эрдоган идет по следам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», - сказал он.

В публикации Кац разместил фотоколлаж из двух снимков. На одном был турецкий президент с шарфом в цветах флагов Палестины и Турции, а на другом - Хусейн с растрепанными волосами. Второе фото сделали в 2003 году после задержания Хусейна американскими военными.

Так Кац отреагировал на слова Эрдогана про то, что Турция может «войти» в Израиль так же, как когда-то вошла в Ливию и Нагорный Карабах. Тогда президент страны отметил, что нет ничего, что не может сделать Анкара.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Ирак Конфликт Израиля и Палестины Нагорный Карабах Палестина

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