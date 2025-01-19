Маск обратился с неожиданным призывом к Европе

«В Европе у многих людей нет надежды на будущее, либо они считают ее плохой. Повсеместный пессимизм приведет к концу Европы, поэтому ей необходимо измениться», - написал он.

В декабре 2024 года Маск в материале для немецкого издания Welt написал, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) явялется единственной политической силой в ФРГ, способной спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я».

Публикация статьи вызвала споры в Германии, кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал ее беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ , а руководитель отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала.