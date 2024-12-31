31 декабря 2024, 17:48

Маск обогнал Безоса и Цукерберга в рейтинге популярности

Global Look Press
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Глава компании SpaceX Илон Маск обогнал в рейтинге популярности в новостях миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга. Такие данные компании Taboola привел портал Axios.

По статистике аналитиков, Маск начал обгонять своих конкурентов по числу просмотров статей с 2022 года. Однако в 2024-м разрыв между ними достиг максимума. В рейтинге учитывали данные по просмотрам статей о предпринимателях с января по ноябрь прошлого года.

«С 1 января по 12 ноября в этом году статьи об Илоне Маске набирали 1,03 миллиарда просмотров, что на 120% больше по сравнению с 2023-м и на 528% - по сравнению с 2022 годом», - отметили в исследовании.

Количество новых материалов о Безосе и Цукерберге также выросло за минувшие три года, но по темпу их роста уступает аналогичному показателю статей об Илоне Маске.

Ранее стало известно, что состояние бизнесмена превысило 400 миллиардов долларов, сообщал RT.

Он завоевал статус богатейшего в мире человека. Также Маск является одним из ближайших сторонников избранного президента США Дональда Трампа.

SpaceX Рейтинги Илон Маск Марк Цукерберг
31 декабря 2024, 16:13
Британец с раком на последней стадии признался в игнорировании симптомов
Unsplash
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Долгое время игнорировавший сигналы организма британец Тони Фроули впал в шок от диагноза, который ему поставили врачи по результатам обследования. Медики обнаружили у пациента раковую опухоль пищевода в четвертой стадии. В беседе с журналистами газеты The Mirror Фроули признался, что списывал ухудшение своего состояния на усталость и аллергию.

По словам мужчины, первые признаки заболевания проявились в конце 2023 года, когда он не смог съесть купленный сэндвич от внезапно накатившей тошноты.

«Сначала я подумал, что у меня, вероятно, аллергия, поэтому я его выбросил», - рассказал Фроули.

Британец подчеркнул, что долгое время не хотел обращаться к врачам, считая, что у них и без того полно работы, чтобы беспокоить по пустякам. Сам он полагал, что просто перерабатывает и просто нужно отдохнуть.

В результате в больницу Фроули отвела жена, где в ходе диагностики врачи объявили, что нашли в пищеводе раковую опухоль и назначили курс химиотерапии, а также операцию.

«Мне сказали, что 20% пациентов умирают после такого диагноза. Я не мог поверить в то, что услышал, и моя жизнь полностью изменилась», - признался мужчина.

Операцию британцу провели в феврале, но процесс восстановления занял почти полгода. По словам пациента, во время лечения и реабилитации он сбросил вес с 82 до 53 килограммов.

«Я чувствовал усталость, иногда гораздо большую, чем обычно, но списывал это на работу. Мне сказали, что это одна из опасностей рака пищевода - он может быстро прогрессировать и не проявлять много очевидных признаков», - добавил собеседник журналистов.

Он подчеркнул, что решил поделиться своей историей, чтобы другие люди не медлили и обращались к врачам для обследований.

В середине декабря индийские хирурги провели операцию женщине, чтобы достать из ее живота забытые коллегами ножницы , с которыми пациентка проходила почти два года. Посторонний предмет в организме пациентки обнаружили во время томографии, после того как она пришла в больницу с жалобами на сильные боли.

Великобритания Врачи Рак
31 декабря 2024, 15:01
Маск предсказал Шольцу поражение на выборах
Global Look Press
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Американский бизнесмен Илон Маск назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «отстойным» и заявил, что тот проиграет на ближайших выборах в стране. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск также переиначил имя Шольца и убрал из него буквы «л».

«Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет выборы гарантированно», - написал бизнесмен.

Словосочетание «Оаф Шитц» в переводе с английского языка созвучно с непечатным вариантом слова «отстойный».

Маск заявлял, что спасти Германию способна лишь правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Шольц ответил, что заявление Маска не содержат хороших политических советов, а также выразил надежду, что остальные немецкие партии солидарны с его позицией.

Позднее Маск обозвал Шольца «некомпетентным дураком» и заявил о необходимости ухода политика в отставку с должности канцлера.

Германия Олаф Шольц Выборы
31 декабря 2024, 14:02
Западные СМИ забили тревогу из-за намерений России
РИА «Новости»
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Российские военные якобы подготовили подробные списки целей для вероятных боевых действий с Японией и Южной Кореей. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на некие «секретные документы».

По информации источника, всего планы ударов якобы охватывают 160 объектов, среди которых атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также заводы, мосты и дороги.

«В документах, которые источники показали FT, подчеркивается острая озабоченность России состоянием обороны восточного фланга. Российские планировщики опасались, что восточные границы государства окажутся незащищенными в любой войне с НАТО и уязвимыми для атак со стороны региональных союзников США», - отметили журналисты.

Ранее представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия ответит США на разворачивание ракетных комплексов в Японии.

Япония Россия Южная Корея
31 декабря 2024, 11:47
Безопасность самолетов на базе Boeing 737-800 проверят в Южной Корее
Global Look Press
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Военные Южной Кореи после крушения Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air проведут проверку безопасности всех самолетов на такой базе. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

«Минобороны 30 декабря поручило на всех уровнях подразделений провести специальные меры безопасности для предотвращения возможных инцидентов, связанных с самолетами компании Boeing и другими воздушными судами. Военные проведут проверки безопасности всех роторных воздушных судов, состоящих в вооруженных силах», - заявили в штабе.

ВВС Южной Кореи также начали проверку бортов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, созданных на базе коммерческого самолета Boeing 737-700.

Следовавший рейсом из Бангкока самолет Boeing B737-800 перевозчика Jeju Air разбился утром 29 декабря в Муане. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену ограждения, погибли 179 человек.

Самолеты Южная Корея Boeing Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан

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