15 июля 2024, 12:02

Маск назвал виновных в покушении на Трампа

Global Look Press
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Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск после покушения на экс-президента США Дональда Трампа сделал новое заявление о работе секретной службы страны. По мнению миллиардера, вина за случившееся лежит исключительно на этой структуре.

«Секретная служба виновата. И точка», - коротко написал бизнесмен в своем аккаунте в соцсети X.

Накануне Маск уже критиковал секретную службу, призвав главу ведомства покинуть пост после ЧП на предвыборном митинге Трампа.

Покушение на бывшего лидера Соединенных Штатов произошло 13 июля. В политика стреляли с расстояния около 140 метров с крыши постройки, которая находилась за пределами территории, где проходило мероприятие.

Трамп мог получить пулю в голову, но его спасло чудо: он вовремя повернулся и получил только ранение уха. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сегодня политику сделали компьютерную томографию. Нарушений на обследовании, по данным CNN, не выявили.

Известно, что посетители перед митингом обращали внимание правоохранителей на подозрительного мужчину, но те проигнорировали их жалобы.

Из-за стрельбы на митинге погиб один зритель, еще двое пострадали. Расследование случившегося продолжается. Пока установлено, что огонь по политику открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс.

США Стрельба Илон Маск Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 10:16
Трампу сделали томографию после покушения
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Кандидату в президенты США Дональду Трампу сделали КТ после покушения на предвыборном митинге, нарушений врачи не обнаружили. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Дональд Трамп прошел профилактическую компьютерную томографию после покушения, нарушений на обследовании не обнаружили», - отметили журналисты.

В субботу Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Пуля ранила политика в ухо. Секретная служба США заявляла, что правоохранители уничтожили стрелка, который успел несколько раз выстрелить в сторону сцены с Трампом.

Подозреваемым в стрельбе оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше здания примерно в 100 метрах от места выступления Трампа, за территорией, на которой проходило предвыборное мероприятие.

США Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 09:33
Трамп заявил о возможном прекращении двух дел в отношении него
Global Look Press
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Президент США Джо Байден может попросить Минюст прекратить два дела в отношении своего оппонента в предвыборной гонке предпринимателя Дональда Трампа. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью New York Post.

«Он также заявил, что, „по нашим сведениям“, Байден прикажет министерству обороны прекратить два преследования Трампа», - отметили авторы материала.

При этом пока нет никакой другой информации о том, что Байден действительно пойдет на такую меру. Всего Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. Сам кандидат в президенты называет судебный процесс попыткой демократического истеблишмента помешать ему снова попасть в Белый дом.

Накануне в штате Пенсильвания произошло покушение на Трампа. Предварительно, в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пуля задела ухо Трампа, не причинив ему серьезных травм. Всего пострадали несколько зрителей, один из них скончался.

США Уголовное дело Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден
15 июля 2024, 09:05
Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения на него
Pxhere
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Сотрудники секретных служб во время покушения на Дональда Трампа сработали фантастически. Об этом бывший президент США заявил в интервью газете New York Post.

«Они проделали фантастическую работу… Они убили его одним выстрелом прямо между глаз», - прокомментировал он.

ЧП произошло накануне во время выступления Трампа в штате Пенсильвания на предвыборном митинге. Вооруженный мужчина открыл стрельбу, пуля угодила в ухо кандидата в президенты, когда тот резко повернул голову. По последним данным, Трампа уже выписали из медицинского учреждения.

Несколько зрителей получили ранения, погиб один человек. Стрелка ликвидировали. Предварительно известно, что нападение совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше одного из производственных зданий, которое располагалось в районе 100 метров от сцены.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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