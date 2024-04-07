Маск назвал вескую причину для освоения новых планет

«Если мы станем межпланетными, а впоследствии межзвездными, то наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего лишь несколько сотен лет», - ответил он на соответствующий вопрос одного из пользователей.

Цивилизации следует сохранить текущий уровень технологического развития в следующие 20 лет, считает Маск. Именно столько времени, по его мнению, понадобится на то, чтобы «Марс стал самодостаточным».

В январе бизнесмен назвал самой большой проблемой человечества демографический коллапс.

Ранее он сделал неутешительный прогноз на 2024 год. Илон Маск заявил, что этот год станет «еще более безумным», чем предыдущий.