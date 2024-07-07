07 июля 2024, 23:43

Маск назвал упадок США и Европы следствием незнания истории

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Американский предприниматель Илон Маск назвал недостаточное знание истории причиной упадка США и Европы. Об этом он написал в соцсети X.

«Правда», - заявил он, согласившись с публикацией пользователя, связавшего упадок Запада с незнанием истории.

До этого основатель Space X отмечал, что в США уже давно нет президента , страной никто не управляет.

Сейчас в США продолжается предвыборная кампания. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, она представляет собой печальное зрелище. Телевизионные дебаты экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера страны Джо Байдена прошли 27 июня в эфире канала CNN. Во время ответа на вопросы Байден часто запинался и не мог четко сформулировать свои мысли.

США Европа Запад Илон Маск История
08 июля 2024, 00:38
В Париже на манифестации сторонников левых начались беспорядки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Париже демонстрация сторонников левых на площади Республики по итогам парламентских выборов обернулась беспорядками, есть пострадавшие. Полиция применила слезоточивый газ, сообщило РИА «Новости».

Сначала демонстрация проходила мирно, но позднее к ней присоединились сторонники фашистских групп. К площади стянули усиленные наряды полиции и водометы.

Протестующие в черных масках стали забрасывать силовиков бутылками и фейерверками, произошли столкновения и полицейские применили слезоточивый газ.

Как сообщили «Известия», Парижу к протестам не привыкать, поэтому город к ним заранее приготовился. Многие магазины на Елисейских поля, в том числе люксовые бренды, установили щиты на витрины на случай возможных беспорядков.

Издание также опубликовало кадры с места событий, на которых видно, что люди вышли на одну из главных улиц с города с флагами и самодельными баннерами, на которых было написано La France est tissu de migrations («Франция - ткань миграции»). Все они выкрикивали многочисленные лозунги.

Париж Беспорядки Франция Полиция
07 июля 2024, 23:15
«Глупейший шаг». В Финляндии раскритиковали вступление страны в НАТО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Финляндия стала мишенью в потенциальной войне России и НАТО из-за вступления в альянс. Об этом в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его словам, Финляндия теперь стала не просто государством, которое оказалось на передовой, но и превратилось в ключевую цель для потенциальных ударов со стороны России.

«Мы сделали себя мишенью. Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю», - отметил эксперт.

Малинен добавил, что до этого республика десятилетиями жила в мире с Россией, причем экономические отношения обоих государств активно развивались. Этому не помешало даже то, что в середине XX века между ними произошел вооруженный конфликт.

Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что планы Финляндии, Норвегии и Швеции создать военно-транспортный коридор через свои территории лишь подтверждают подготовку альянса к большой войне с Россией.

Финляндия Россия Запад НАТО
07 июля 2024, 23:04
Премьер Франции Атталь заявил, что подаст в отставку 8 июля
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что 8 июля подаст прошение об отставке, но продолжит обязанности главы правительства страны до формирования нового кабинета. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Оставаясь верным традициям республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту республики свое заявление об отставке», - заявил премьер.

Атталь также отметил в обращении к французам, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре парламентских выборов, но этого не хватило, чтобы получить большинство мест в парламенте.

Французский парламент остался без доминирующей партии , так как ни одна из политических сил не набрала большинства голосов. По словам президента Эммануэля Макрона, непонятно, какая партия будут формировать правительство.

Ранее блогер «Голос Мордора» высказался о втором туре парламентских выборов во Франции, отметив, что неважно, кто победит.

Результат окажется просто небольшим системным сбоем , последствия которого быстро минимизируют истинные хозяева этой страны.

Париж Премьеры Чиновники Франция Выборы
07 июля 2024, 21:58
Партия Ле Пен стала третьей во втором туре парламентских выборов Франции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Парламент Франции остался без доминирующей партии. Ни одна из трех политических сил не смогла набрать большинство голосов. Об этом со ссылкой на предварительные результаты подсчетов сообщил телеканал BFMTV.

Союз Левых политиков «Новый фронт» получит от 175 до 250 мест. Коалиция сторонников президента Эмануэля Макрона «Вместе за республику» от 150 до 175 мантдатов. Лидирующее в первом туре «Национальное объединение» Марин Ле Пен от 115 до 150 мест.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров партий отказаться от заявлений о своей победе. Он подчеркнул, что пока невозможно сказать, какая именно партия станет формировать правительство, потому что формально большинства не набрал никто.

В первом туре парламентских выборов Франции партия Марин Ле Пен получила 33,15% голосов избирателей. Второе место получил «Новый фронт» с результатом 27,99%. Партия Макрона стала главным аутсайдером, набрав 20,76% голосов.

После окончания первого тура Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке подтасовать результаты второго тура. Она объяснила, что он начал снимать своих сторонников с выборов , чтобы обеспечить победу левым партиям.

Эммануэль Макрон Франция Выборы Марин Ле Пен

Новости по теме