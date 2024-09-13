13 сентября 2024, 22:15

Маск назвал способ спасти человечество от вымирания

Unsplash
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Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал систему регулирования в США. Многоразовые ракеты-носители Starship спасут человечество, если проект не закроется под давлением чиновников, заявил он в соцсети X.

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит ​​бюрократия» - сказал бизнесмен.

Маск пожаловался на усилившееся государственное регулирование. Он предупредил, что если не решить эту проблему, то все крупные проекты в США станут незаконными. Бизнесмен напомнил о затянувшемся строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в Калифорнии и предложил создать департамент эффективности государственного управления.

В июне прошли четвертые летные испытания многоразовой космической транспортной системы Starship. Она вышла на суборбитальную орбиту и вернулась на Землю. Маск сообщил, что через два года ракета-носитель слетает на Марс.

Илон Маск Космос Технологии
13 сентября 2024, 04:57
Скорость замедления YouTube в России замерили
Unsplash
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Разработчик ПО для анализа пользовательского опыта Vigo выяснил, что YouTube в России замедлился в 10 раз при просмотре роликов на стационарных компьютерах. На мобильных устройствах видео загружались в четыре раза быстрее, сообщили «Известия».

Специалисты сравнили скорость работы видеохостинга в период с 3 июня по 9 сентября 2024 года. Они выяснили, что среднее время старта проигрывания ролика на компьютерах увеличилось в 10 раз, в мобильных сетях - в 2,5 раза. Если в июне в десктопной версии видео грузилось за 1,21 секунды, то в сентябре - за 11,01. На смартфонах просмотр начинался через 3,83 секунды вместо прежних 1,76.

«На фиксированных сетях доля пользователей YouTube , которые не дожидаются открытия видео роликов, в пять раз больше, чем на мобильных. Это объясняется разницей в абсолютном значении времени ожидания открытия ролика», - объяснил директор по продуктам компании Антон Прокопенко.

Психологическим порогом, после которого загрузка начинала раздражать пользователей, он назвал три секунды. В начале лета всего 2,8% роликов запускались дольше, а теперь - 56,7%.

Первые сообщения о возможном замедлении YouTube появились в 2022 году. Спустя два года депутат Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости загрузки сначала на 40%, затем на 70%.

Интернет Роскомнадзор Соцсети Санкции YouTube Технологии
10 сентября 2024, 21:37
Платформа «VK Видео» представила интерактивный контент с известными блогерами
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Пользователям платформы «VK Видео» предоставили возможность стать активными участниками сюжета. После запуска интерактивного контента просмотр роликов превратили в совместное приключение, где исход истории зависит от действий аудитории.

«Мы стремимся создать понятный массовый продукт со встроенным редактором и единое место, в котором собираются и публикуются проекты в интерактивном формате», - добавил Дуксин.

Он выразил надежду, что это позволит запустить новую нишу с профессионалами, умеющими работать с определенными сценариями и снимать качественный интерактивный контент.

При просмотре интерактивного контента пользователи получат возможность принимать активное участие в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования. Чтобы сделать выбор, нужно в установленное время всего лишь нажать на специальные кнопки или кликабельные области на экране.

После этого сюжет изменится в зависимости от действий пользователя, что даст простор для экспериментов с различными вариантами развития событий или позволит открыть новые финалы.

«Мы постоянно ищем новые технологические и продуктовые возможности для пользователей и авторов», - подчеркнул вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

Впервые в мире создание собственных интерактивных видео будет доступно каждому. Для пользователей платформы подготовили 49 единиц контента.

Главными героями роликов станут блогеры Влад А4, Эксайл, Милана Стар, Кукояки и ведущие шоу «КликКлак».

Для самых юных зрителей в «VK Видео» будут доступны интерактивные мультфильмы. В них дети смогут сами выбирать правильные ответы и интересные повороты в сюжетах с любимыми героями. Уникальный контент не только развлечет ребят, но и поможет им учиться.

Он пояснил, что новый формат интерактивных видео на платформе предполагал не просто добавление «интересной фичи», а подразумевал обеспечение стандартизированными гибкими технологиями для создания и воспроизведения контента. И так, чтобы вскоре их смог применять каждый пользователь «VK Видео».

Дети Соцсети Видео Блогеры Технологии
06 сентября 2024, 22:02
Rutube столкнулся с мощнейшей DDoS-атакой за последние два года
Freepik
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Rutube столкнулся с самой крупной DDoS-атакой за последние два года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал платформы.

«В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», - заявили в пресс-службе.

Ранее похожая ситуация случилась со Сбербанком. Как рассказал зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, в конце июля на банк обрушилась мощнейшая DDoS-атака в его истории. Ее длительность составила 13 часов, злоумышленники использовали инфраструктуру IТ-армии Украины.

По словам Кузнецова, произошедшее никак не затронуло работу банка. Киберспециалисты успешно отразили атаку.

В августе массированную DDOS-атаку осуществили на соцсеть X. Как рассказал владелец платформы Илон Маск, это случилось перед его интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Соцсети
06 сентября 2024, 11:02
Telegram изменил политику безопасности после ареста Дурова
РИА «Новости»
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Мессенджер Telegram изменил политику безопасности после ареста во Франции его основателя Павла Дурова. Информация появилась в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте платформы.

Ранее все чаты Telegram за исключением каналов и ботов были приватными. Администрация мессенджера не обрабатывала никакие запросы, связанные с ними.

Теперь в разделе FAQ уточнили, что во всех приложениях Telegram есть кнопки «пожаловаться». Они позволят сообщить модераторам о незаконном контенте. Для того, чтобы отправить жалобу, следует нажать на сообщение и удерживать его - после этого всплывет меню с нужной кнопкой. Обновления в политику Telegram внесли менее чем сутки назад.

Преступники стали чаще использовать Telegram из-за роста числа пользователей, объяснил Дуров. Он поставил задачу улучшить ситуацию в этом направлении. Процессы в компании уже начались, подчеркнул основатель мессенджера.

Мессенджеры Telegram Павла Дурова арестовали во Франции

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