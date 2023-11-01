01 ноября 2023, 02:59

Маск назвал Сороса человеконенавистником

YouTube
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Американский миллиардер Илон Маск назвал главу фонда «Открытое общество»* Джорджа Сороса человеконенавистником. Такое мнение владелец Tesla высказал в подкасте Джо Рогана в YouTube.

«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», - заявил Маск.

Сорос знает, что влияние можно оказывать, помогая избираться на местные должности, так как понимает, что «не нужно менять законы, важно, как они исполняются», отметил бизнесмен. Маск считает, что Сорос является «главным спонсором Демократической партии» США.

Ранее Маск говорил, что Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию. Сороса также уличили в финансировании видных деятелей СМИ, включая репортеров CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и The Washington Post * Фонд «Открытое общество», Open Society Foundations признан в России нежелательной организацией.

США Илон Маск
01 ноября 2023, 04:10
Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа — СМИ
Unsplash
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Египет поместил десятки бронемашин и танков около контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщило издание Times of Israel.

«Египет разместил танки и бронемашины рядом с контрольно-пропускным пунктом в Газу „Рафах“, - сказано в сообщении.

По данным газеты, вблизи границы расположены «десятки транспортных средств». Как отметили авторы материала, размещение военной техники произошло на фоне опасений Каира из-за вероятного наплыва десятков тысяч беженцев.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября. Утром участники радикального палестинского движения ХАМАС выпустили тысячи ракет в сторону израильских территорий. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала наносить ответные удары по сектору Газа и начала контртеррористическую операцию «Железные мечи».

Ранее стало известно, что израильские войска начали штурм Газы с пяти направлений. Сейчас сражения между палестинскими силами и ЦАХАЛ проходят на севере анклава.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
01 ноября 2023, 03:55
Растущие возможности России увеличили давление на ПВО Запада — СМИ
РИА «Новости»
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Давление на западную противовоздушную оборону в Европе стало увеличиваться из-за растущих возможностей российской стороны. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine.

«Россия не только продолжает производить в разы больше ракет „земля-воздух“, чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса „Искандер“», - сказано в материале.

Авторы публикации отметили, что таким способом Россия серьезно увеличила давление на и без того ограниченные функции ПВО Запада в Европе. Также в журнале сказано, что американские войска очень медленно получают новые ЗРК, пока Россия и Китай расширяют возможности своих ракет.

Развертывание ПВО США на Ближнем Востоке оказывает отвлекающее влияние на ресурсы Запада, поэтому он становится еще уязвимее и слабее в других частях мира. Сейчас распространенный американский ЗРК Patriot не способен надежно перехватить ракеты российского комплекса «Искандер».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о бессмысленности усиления американского контингента в Восточной Европе. По его словам, российская сторона не собиралась нападать на эти страны.

США Россия Оружие ПВО
01 ноября 2023, 03:39
Пентагон предрек победу России над Украиной при некоторых условиях
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Россия одержит победу в конфликте, если США перестанут финансово поддерживать Украину. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях по ассигнованиям сената конгресса США, трансляцию вел официальный сайт Минобороны США.

Остин считает, что российские власти «чувствуют, что Запад устанет от поддержки Украины», и Россия скоро одержит верх.

«Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда [президент России Владимир] Путин победит», - заявил Остин.

Глава Пентагона уверен, что основной стратегией России является «пережидание Запада». Министр не назвал точные сроки, как долго Украина сможет продержаться без поддержки США. При этом он уточнил, что «Путин победит», даже если США продолжат поставлять военную помощь, но прекратят финансирование экономики и правительства Украины.

Нарастающий кризис на Украине может в итоге привести к отставке президента страны Владимира Зеленского. Ухудшение ситуации в ВСУ, большие потери солдат, уменьшение объема помощи и коррупция на Украине приведут к окончанию карьеры Зеленского в качестве президента.

США Пентагон Украина
01 ноября 2023, 02:03
ЦАХАЛ начал штурм Газы с пяти направлений — СМИ
Unsplash
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала штурм сектора Газа с пяти направлений. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным канала, боевые действия между палестинскими военными и израильскими силами проходят на севере анклава. Также сражения идут в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун».

О потерях среди военных и населения пока информации не поступало. Известно, что ЦАХАЛ осуществляет удары одновременно с помощью сухопутных сил, воздушных атак и артиллерийских обстрелов.

О начале ожесточенных боев в секторе Газа сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля еще днем 31 октября. До этого ЦАХАЛ уничтожил десятки террористов, противотанковые пусковые позиции и расчеты. Также израильские военные захватили множество оружия и взрывчатки.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил в беседе с «360», что объявленный Израилем третий этап войны с ХАМАС будет сложным и кровопролитным для обеих сторон. Он напомнил, что во время ударов гибнут мирные люди.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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