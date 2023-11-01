Маск назвал Сороса человеконенавистником
Американский миллиардер Илон Маск назвал главу фонда «Открытое общество»* Джорджа Сороса человеконенавистником. Такое мнение владелец Tesla высказал в подкасте Джо Рогана в YouTube.
«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», - заявил Маск.
Сорос знает, что влияние можно оказывать, помогая избираться на местные должности, так как понимает, что «не нужно менять законы, важно, как они исполняются», отметил бизнесмен. Маск считает, что Сорос является «главным спонсором Демократической партии» США.
Ранее Маск говорил, что Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию. Сороса также уличили в финансировании видных деятелей СМИ, включая репортеров CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и The Washington Post * Фонд «Открытое общество», Open Society Foundations признан в России нежелательной организацией.