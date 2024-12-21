Маск назвал Шольца дураком и призвал уйти в отставку после теракта в Магдебурге

«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», - написал предприниматель.

Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт на рождественской ярмарке. Тогда канцлер выразил соболезнования пострадавшим в теракте, поблагодарил спасателей и признался, что такие происшествия вызывают у него ужасные мысли.

Это не первое критическое высказывание в адрес немецкого канцлера со стороны Маска. До этого он назвал Шольца глупцом, комментируя распад правящей коалиции Германии в ноябре.

Ранее автомобиль врезался в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге, погибли 11 человек.