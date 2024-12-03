03 декабря 2024, 21:32

Маск назвал самую большую угрозу человечеству

РИА «Новости»
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Падение рождаемости стало для человечества самой глобальной угрозой за все время существования. Американский бизнесмен, основатель SpaceX и глава Tesla Motors Илон Маск заявил об этом в соцсети X.

Он прокомментировал публикацию с инфографикой на основе данных Отдела народонаселения ООН. По подсчетам ученых, средний уровень рождаемости сильно снизился с 1960-х годов по всему миру. Маск увидел в этом серьезную проблему.

«Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор», - заявил предприниматель.

Сам Макс, являясь самым богатым человеком , стал отцом не менее 11 детей от директора по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис, певицы Граймс и писательницы Джастин Уилсон. В прессу попала история о том, как бизнесмен предложил сотруднице SpaceX родить от него ребенка, но дама отказалась.

Дети Семья Илон Маск
03 декабря 2024, 21:00
Китай закрыл экспорт в США минералов для полупроводников и оружия
РИА «Новости»
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Власти Китая запретили поставки в США материалов, которые могут использоваться для производства полупроводников и различных видов вооружений. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на директиву Министерства торговли КНР, в список вошли галлий, германий, сурьма и сверхтвердые металлы.

Этим же документом ведомство ужесточило контроль за поставками в США графитовых изделий. Журналисты отметили, что галлий и германий используют для производства полупроводников, солнечных батарей, а также волоконно-оптических кабелей. Сурьму применяют для производства пуль и других видов оружия, а графит - крупнейший компонент аккумуляторов электромобилей.

Китай ввел санкции после очередных угроз избранного президента Дональда Трампа о пошлинах на импорт китайских товаров в размере 10%.

Представитель Белого дома, комментируя решение китайских властей, отметил, что США пойдут на встречный шаг вместе с другими странами. Раскрыть подробности он отказался.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, комментируя угрозу Трампа о 100% пошлинах на товары стран БРИКС после введения внутренней валюты блока, заявил, что страна не откажется от сотрудничества со своими партнерами по блоку. Он подчеркнул, что БРИКС несет устойчивый и стабильный рост мировой экономике.

США Санкции Китай
03 декабря 2024, 20:46
Глава «Грузинской мечты» ответил на слухи об уходе с поста
РИА «Новости»
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Слухи об уходе с поста председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Гарибашвили не соответствуют действительности. Об этом бывший премьер-министр страны написал на странице партии в Facebook*.

«Хотел бы подчеркнуть, что являюсь членом нашей команды, и вся остальная информация не соответствует действительности», - отметил он.

Таким образом Гарибашвили прокомментировал появившиеся сообщения грузинских СМИ о своем уходе с должности. Глава «Грузинской мечты» допустил, что общество специально пытаются ввести в заблуждение, чтобы вызвать искусственный шум.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили отказалась покидать должность , несмотря на истечение срока мандата. Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что события в Грузии начали развиваться по украинскому сценарию.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Грузия
03 декабря 2024, 19:20
Военную технику вывезли на улицы Сеула
Global Look Press
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Южнокорейские власти развернули военную технику на улицах Сеула на фоне введения военного положения. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, несколько колонн спецтехники направлялось в сторону Национальной ассамблеи, где протестующие пытаются пройти к главному зданию. В небе над Сеулом также летают боевые вертолеты. Все батальоны получили приказ находиться в состоянии боевой готовности.

Президент Юн Сок Ель ранее ввел военное положение в Южной Корее.

Также стало известно о приостановке работы политических партий и парламента. Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен призвал граждан стран идти к зданию Национального собрания, чтобы «защитить демократию».

Южнокорейский президент заявил, что попытки проведения против него процедуры импичмента могут привести к полному параличу законной власти в стране.

Военные Южная Корея Оппозиция Военное положение в Южной Корее
03 декабря 2024, 10:16
«Соврал». Володин осудил Байдена за решение помиловать сына
РИА «Новости»
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Решение Джо Байдена помиловать сына Хантера нанесло огромный ущерб институту президентства в США. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При этом, по словам политика, Штаты продолжают учить весь мир стандартам демократии и правам человека и обвинять другие страны, если они чему-то не соответствуют. Володин напомнил, что ранее Байден неоднократно обещал этого не делать.

«Соврал», - подытожил председатель Госдумы.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила указ тем , что Байден-старший считает преследование сына несправедливым и политически мотивированным.

При этом, по ее словам, он не пошел бы на этот шаг, если бы на выборах президента победила Камала Харрис.

США Госдума РФ Россия Джо Байден

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