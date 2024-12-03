Маск назвал самую большую угрозу человечеству

Он прокомментировал публикацию с инфографикой на основе данных Отдела народонаселения ООН. По подсчетам ученых, средний уровень рождаемости сильно снизился с 1960-х годов по всему миру. Маск увидел в этом серьезную проблему.

«Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор», - заявил предприниматель.

Сам Макс, являясь самым богатым человеком , стал отцом не менее 11 детей от директора по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис, певицы Граймс и писательницы Джастин Уилсон. В прессу попала история о том, как бизнесмен предложил сотруднице SpaceX родить от него ребенка, но дама отказалась.