Маск назвал самую большую опасность, с которой столкнется человечество

«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, - это демографический коллапс», - так бизнесмен ответил на вопрос пользователя Сети о рекордно низком уровне рождаемости в ряде стран.

До этого Илон Маск дал зловещий прогноз по поводу 2024 года. По его словам, наступивший год будет хуже предыдущего, «еще более безумным».

Американский бизнесмен регулярно делает заявления в социальной сети X, размышляя о будущем человечества. Например, он предложил на серьезной основе заняться покорением космоса, в том числе для переселения на другие планеты. Некоторые его заявления неоднозначно оценили рекламодатели, что сказалось на стоимости его соцсети - она подешевела более чем на 70%, если сравнить с моментом покупки.

В конце прошлого года Маск призвал сократить углеродные выбросы в ближайшие десятилетия, но при этом отметил, что климатические изменения не угрожают человечеству гибелью, уточнил Piter TV.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет призвал Маска воспользоваться шансом и баллотироваться в президенты США.