«Стармер был замешан в растлении британцев, когда в течение шести лет возглавлял королевскую прокуратуру. Ему должны предъявить обвинения за соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии», - подчеркнул миллиардер.

Маск напомнил, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении тяжких преступлений необходимо получить одобрение Королевской прокурорской службы, а во время массовых изнасилований ее возглавлял Стармер. Он выразил уверенность, что дело до сих пор не расследовали, ведь это привело бы к обвинению премьера.

По информации The Telegraph , около тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, состоящих из выходцев из стран Азии. Преступления совершались в Телфорде и в других британских городах. Авторы статьи отметили, что никого из преступников не привлекли к ответственности.

Ранее Маск предрек поражение канцлера Олафа Шольца на ближайших выборах в ФРГ. Поэтому политику лучше уйти в отставку сейчас.