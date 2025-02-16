Маск назвал новую версию нейросети Grock самой умной на Земле

Он подчеркнул, что демонстрацию способностей Grok 3 продемонстрируют в прямом эфире.

«Grok 3 с демонстрацией в режиме реального времени состоится в 20:00 по тихоокеанскому времени (07:00 по московскому) в понедельник [17 февраля]. Самый умный искусственный интеллект на Земле», - написал Маск.

Сейчас сервис Grok доступен по подписке для пользователей социальной сети X.

В начале недели между Илоном Маском и генеральным директором контролирующей Chat GPT компании OpenAI Сэмом Альтаном произошел обмен колкостями. Владелец Grok предложил выкупить фирму за 97,4 миллиарда долларов, чтобы вернуть ей статус некоммерческой организации, из которой она выросла.

Знающий о том, что реальная стоимость компании составляет почти 300 миллиардов долларов, Альтман в ответ предложил Маску купить у него социальную сеть X за 9,74 миллиарда долларов, намекнув на падение себестоимости площадки четыре раза после перехода ее в руки предпринимателя.

Это не первый конфликт, возникший между владельцами крупнейших сервисов по искусственному интеллекту. Фактически близкий к президенту Дональду Трампу бизнесмен таким образом ставит палки в колеса инвесторам по созданию мегакорпорации Stargate , которая обеспечит развитие инфраструктуры ИИ.