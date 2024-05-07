Маск назвал катастрофой нелегальную миграцию в США

«Иммиграция огромного числа непроверенных людей - это рецепт катастрофы. Я выступаю за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы», - подчеркнул он.

По словам предпринимателя, нелегальный переход людей через южную границу США достаточно простой.

В декабре прошлого года поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты побил все рекорды. Границу из Мексики пытались пересечь 302 тысячи человек.

В США образовался миграционный кризис. Это привело к расколу американских властей. Республиканцы требовали ужесточить миграционные законы, а также возвести стену на границе с Мексикой. При несоблюдении этих условий они отказались согласовывать законопроект по военной помощи Украине.