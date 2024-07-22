Маск назвал дату начала массового производства человекоподобных роботов

По его словам, уже в 2025 году Tesla начнет производить человекоподобных роботов для внутреннего пользования. По его словам, компания сначала выпустит небольшое число «андроидов» для себя, а затем уже переключится на массовое производство.

Маск разместил анонс в ответ на прогноз бывшего сотрудника OpenAI Дэниела Кокотайло о развитии искусственного интеллекта. В посте исследователь рассказал о возможном внедрении «роботов с физическими способностями, схожими с человеческими».

Ранее один из роботов-госслужащих в Южной Корее свел счеты с жизнью из-за слишком большой нагрузки. Аппарат работал в городском совете Гуми и разносил по зданию документы. По словам очевидцев, робот кружился на одном месте, а затем сломался.