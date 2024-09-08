08 сентября 2024, 00:06

Маск назвал безумными тюремные сроки за неверное обозначение гендера

Freepik
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Американский миллиардер Илон Маск назвал безумием введение уголовно наказания за «неверное» гендерное обозначение человека. Об этом он написал в соцсети X.

Так предприниматель отреагировал на публикацию о новом законе в Шотландии, который подразумевает до семи лет лишения свободы за подобное нарушение.

«Это безумно», - заявил миллиардер.

До этого Маск спрогнозировал неизбежный демократический кризис в ЕС. Он отметил, что на территории Евросоюза показатели рождаемости так и не вышли из пике.

Ранее Илон Маск назвал интересным высказывание Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис. Российский лидер обратил внимание на смех политика.

США Законы Илон Маск Шотландия
07 сентября 2024, 20:25
Илон Маск назвал Харрис марионеткой. Она отыграется на нем в случае победы на выборах
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Илон Маск начал сжигать мосты, назвав Камалу Харрис «новой марионеткой», написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, если Харрис выиграет президентскую гонку, то в первую очередь подвергнет цензуре предпринимателя и его соцсеть X.

Маск в соцсетях назвал Харрис «новой марионеткой - такой же, как старая», имея в виду Джо Байдена. Предприниматель намекнул, что по факту всем управляет так называемое «глубинное государство», написал сенатор.

Он добавил - Харрис уже давала понять, что в случае прихода к власти подвергнет цензуре «дезинформацию и призывы к ненависти».

«Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа», - резюмировал Алексей Пушков.

В ходе Восточного экономического форума Владимир Путин заявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США. Илон Маск назвал слова российского лидера интересными.

Скандалы Илон Маск Выборы президента США Камала Харрис
07 сентября 2024, 10:42
«Трамп обиделся». Медведев раскрыл правду о «несистемности» республиканца
Global Look Press
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не рискнет снимать с России санкции, несмотря на свои обещания. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут?» - задался вопросом Медведев.

И тут же ответил - конечно, не снимет. Он объяснил, что «несистемность» Трампа на самом деле является только иллюзией.

«Трамп в конечном счете - системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюбленный тип, но при этом он прагматик», - подчеркнул Медведев.

Республиканец прекрасно понимает, что экономические ограничения наносят урон США, но не может пойти на рискованные решения, добавил зампредседателя Совбеза. По его словам, «пресловутый deep state» не позволит идти против антироссийской линии даже американскому президенту.

Медведев также отметил, что кандидат на пост главы государства Камала Харрис будет в случае победы на выборах говорить «красивые бессмысленные речи», и сюрпризов от нее ждать не стоит.

«Поэтому для всех нас - sanctions forever», - заключил он.

Ранее Трамп удивился поддержке Харрис со стороны президента Владимира Путина. Он сообщил, что не знает, как реагировать на высказывание российского лидера.

Дмитрий Медведев Санкции Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
07 сентября 2024, 08:52
Аргентина запросила у МУС ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро
РИА «Новости»
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Власти Аргентины обратились к прокурору Международного уголовного суда с требованием выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба аргентинского МИД.

Дипломаты объяснили, что призывают к аресту Мадуро из-за ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля. Причиной запроса стали действия главы государства, «которые могут рассматриваться как преступления против человечности».

Аргентина также попросила МУС заключить под стражу других руководителей венесуэльского правительства. Ноту протеста передадут в прокуратуру 9 сентября.

Ранее США арестовали в Доминикане самолет Мадуро. Также 4 сентября задержали второй борт венесуэльского лидера. Экипажу лайнера запретили покидать страну, самолет находится в аэропорту имени Хоакина Балагера.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала США за арест венесуэльского лайнера. Она напомнила. что Белый дом занимается воровством активов, самолетов и частной собственности.

Аргентина Венесуэла Аресты Латинская Америка
07 сентября 2024, 04:46
Экс-кандидат в президенты США не поверил американским обвинениям в адрес СМИ России
Unsplash
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Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американского правительства в адрес российских средств массовой информации. Об этом он написал в соцсети X.

«На самом деле я не покупаю то, что [власти США] пытаются продать», - объяснил политик.

Рамасвами напомнил, что похожие обвинения уже выдвигали раньше, однако ничего из сказанного не подтвердилось.

В начале сентября Минфин США ввел санкции против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Как отмечал официальный представитель госдепартамента, ограничения направлены не против отдельных журналистов из России, а против тех, кто попал под рестрикции организаций, которые якобы «занимались незаконной деятельностью».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение американских санкций против «Россия сегодня» не останется без ответа. Он отметил, что в РФ уже ввели необходимые ограничения, которые «действуют во многом».

США Санкции Россия

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