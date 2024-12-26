26 декабря 2024, 17:56

Маск нанес удар по Евросоюзу поддержкой «Альтернативы для Германии»

Global Look Press
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал партию «Альтернатива для Германии», чем вызвал крупный скандал в европейских странах. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Американский миллиардер опубликовал в соцсети X заявление о том, что Германию сможет спасти только АдГ. Это высказывание заметили в Европе. Местная пресса отметила, что в Брюсселе хотят «отомстить» Маску, так как он пытается вмешаться в выборы в одной из важнейших стран ЕС.

По данным газеты, партию АдГ в некоторых медиа считают «ультраправой». По результатам опросов, за эту фракцию выразили готовность проголосовать 19-21% немецких респондентов.

Маск 26 декабря признался, что США сильно нуждаются в талантливых инженерах. Из-за дефицита квалифицированных кадров страдает технологическое развитие страны, подчеркнул он. Ранее предприниматель призвал перестать направлять деньги онлайн-энциклопедии «Википедия» , так как проект много инвестирует в поддержку политики равенства и инклюзивности.

Германия США Евросоюз Илон Маск
26 декабря 2024, 16:16
Лукашенко рассказал, о чем говорил наедине с Путиным
РИА «Новости»
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Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поговорили наедине после окончания неформального саммита стран СНГ. Об этом лидер Белоруссии рассказал в интервью Первому информационному телеканалу.

По словам белорусского лидера, его личная встреча с президентом России продлилась около полутора часов. После саммита с главами стран СНГ Лукашенко и Путин поговорили на личные темы, а также обсудили государственные и глобальные проблемы.

«Когда старший брат с младшим встречаются, знаешь, тематика слишком обширная. Поэтому говорили обо всем: и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему», - заявил президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что во время беседы с Путиным, он передал ему привет от президентов Омана и ОАЭ, с которыми встречался во время рабочих визитов на прошлой неделе.

Ранее в Сети опубликовали кадры, на которых видно, как белорусский лидер наколол дров в Ленобласти.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин
26 декабря 2024, 13:55
«Хуже уже быть не может». Что значит для России финское председательство в ОБСЕ
Global Look Press
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На посту председателя ОБСЕ Финляндия продолжит делать недружественные выпады в адрес России и попытается сколотить антироссийскую коалицию в структуре. Об этом 360.ru рассказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве Евгения Войко.

Ранее постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что российская сторона ждет проблем в связи с началом председательства Финляндии в наступающем году.

«Вопросы безопасности, они есть, они актуальны, и здесь от председателя многое, безусловно, зависит. Но в значительной степени многое зависит и от того, как, Россия и российские дипломаты, российские представители будут уже на месте, непосредственно в поле, что называется, работать и продвигать российские интересы», - отметила Войко, комментируя слова постпреда.

Эксперт добавила, что многие негативные прогнозы в отношении Финляндии уже сбылись.

«Здесь, как говорится, хуже уже быть не может. <…> Финляндия вступила в НАТО не так давно и сейчас, действительно, пошла именно по пути такого трансатлантического единства и в вопросах безопасности, и в вопросах обороны и защиты, прежде всего, от России», - подчеркнула собеседница 360.ru.

По словам Войко, Финляндия будет пытаться «насолить» России и осложнить ей членство в организации. Она добавила, что главную силу в ОБСЕ составляют именно страны Запада, которые не поддерживают российские инициативы. Несмотря на это, у РФ есть вес в этой структуре.

«Предполагаю, что и российские дипломаты, российские представители тоже, так сказать, это все прекрасно понимают, находясь там непосредственно, на месте. И уже вот за два с половиной года, почти за три года, уже опыт есть против работы новых в этих условиях», - подытожила она.

Финляндия Дипломатия ОБСЕ Россия
26 декабря 2024, 12:34
Байден поедет в Ватикан искать «утешения» у папы римского
Global Look Press
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Президент США Джо Байден поедет в Ватикан для встречи с папой римским Франциском. Этот визит политик задумал ради собственного «утешения», сообщила газета The New York Times.

«Байден также едет в Святой Престол, чтобы искать утешения и „облегчения“, поскольку он покидает мировую сцену», - уточнило издание.

По словам журналистов, президент США в конце своего срока склонен к размышлениям.

The Washington Post 24 декабря заявила, что Байден в качестве «прощального удара» рассматривает возможность введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что папа римский отказался посетить открытие собора Парижской Богоматери из-за того, что президент Франции Эммануэль Макрон не пресек глумление над христианами в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

США Папа римский Джо Байден Ватикан
26 декабря 2024, 11:47
Израильские танки зашли на 10 км вглубь Ливана
Global Look Press
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Израильская армия продвинулась более чем на десять километров в глубь территории Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Танки и бульдозеры движутся от Машруу ат-Тайбе в направлении Кантара и оттуда в сторону Вади Худжейр», - рассказали в эфире.

Ливанская армия заблокировала движение на дороге по направлению на Вади Худжейр. По данным местного СМИ, после наступления израильской армии в Кантару, местные жители и люди из соседнего поселения Адшит эвакуировались в сторону населенного пункта Аль-Гандурия.

В конце ноября израильские власти и ливанское отделение «Хезболлы» подписали соглашение о прекращении огня , которое вступило в силу утром следующего дня. Израиль должен был вывести часть своих войск с территории Ливана в течение двух месяцев. Контролируют реализацию перемирия США и Франция.

Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким. По его мнению, развитие ситуации зависит от того, какую тактику выберут руководители «Хезболлы». Израиль же, по его словам, пошел на этот шаг под давлением США.

Ранее глава израильского Министерства обороны Исраэль Кац признал, что убийство главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании - дело рук израильских военных. Хания погиб в конце июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Удар нанесли после того, как глава ХАМА принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Израиль Танки Ливан

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