Маск лаконично отреагировал на заявление США о поддержке Украины и Израиля
Американский бизнесмен Илон Маск поставил восклицательный знак под постом в соцсети Х о том, что США «втянуты» в неурядицы за рубежом и с этим связаны их собственные проблемы. Таким мнением поделился один из пользователей, реагируя на заявление главы Минфина США Джанет Йеллен.
Она сообщила, что США смогут позволить себе оказывать военную поддержку и Израилю, и Украине «в ее борьбе с Россией». Пользователь написал, что американцам, которые интересуются, почему растет госдолг США, стоит обратить внимание на проблемы за рубежом, в которые вмешивается страна. Именно под этим комментарием миллиардер написал «!».
Ранее, в марте, Илон Маск так же отреагировал на твит пользователя по поводу падения американского беспилотника в акватории Черного моря.
Заявления США о том, что они смогут помогать и Украине, и Израилю, вызвало у многих недоумение. Сенатор Алексей Пушков назвал решение американских властей «самонадеянным» и добавил, что еще неизвестно, куда оно заведет США в преддверии президентских выборов и на фоне раскола общественного мнения в стране.