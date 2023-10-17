Маск лаконично отреагировал на заявление США о поддержке Украины и Израиля

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Она сообщила, что США смогут позволить себе оказывать военную поддержку и Израилю, и Украине «в ее борьбе с Россией». Пользователь написал, что американцам, которые интересуются, почему растет госдолг США, стоит обратить внимание на проблемы за рубежом, в которые вмешивается страна. Именно под этим комментарием миллиардер написал «!».

Ранее, в марте, Илон Маск так же отреагировал на твит пользователя по поводу падения американского беспилотника в акватории Черного моря.

Заявления США о том, что они смогут помогать и Украине, и Израилю, вызвало у многих недоумение. Сенатор Алексей Пушков назвал решение американских властей «самонадеянным» и добавил, что еще неизвестно, куда оно заведет США в преддверии президентских выборов и на фоне раскола общественного мнения в стране.