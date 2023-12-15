Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на решение США по Украине

Итоговое заявление саммита заняло 10 страниц, однако кризису в секторе Газа в нем уделили лишь одну строчку.
«Евросовет провел углубленный стратегический диалог по Ближнему Востоку», - указали авторы документа.
Перед стартом саммита глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что страны ЕС до сих пор не пришли к общей позиции по вопросу немедленного прекращения огня в секторе Газа. По словам Борреля, некоторые представители Евросоюза голосовали в ООН против такого решения. Глава евродипломатии добавил, что обязан представлять единую позицию стран ЕС по палестино-израильскому конфликту, которой пока нет.
Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа стал местом, непригодным для жизни. По словам комиссара, ситуация в анклаве непрерывно ухудшается.
Глава европейского государства отметил, что возобновит диалог с коллегой из России, если у того есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине.
«Я не менял номер телефона», - отметил Макрон.
Ранее российский лидер заявил о готовности дальнейшего взаимодействия с Францией. У России были добрые рабочие отношения с Макроном, но он их прекратил, объяснил Путин.
В августе президент Франции уже говорил о готовности вернуться к переговорам с Путиным, если они принесут какие-то результаты.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее также указал на необходимость продолжать обсуждение ситуации на Украине с Путиным. Немецкий политик подчеркнул, что для переговоров, которые приведут к окончанию конфликта, нужен решающий шаг от российской стороны.