Машину Минфина Франции угнали в пригороде Парижа

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По данным журналистов, в автомобиле ведомства лежали два пропуска в Елисейский дворец, где находится резиденция французского президента, а также проблесковый маячок.

Также известно, что угон произошел 16 июня вблизи дома в Севране, где живет водитель автомобиля министерства. Мужчина и сообщил в полицию. Машина не была оснащена системой геолокации.

Ранее автомобилист сбил толпу людей на фестивале воздушных змеев на севере Франции. Пострадали 11 человек. Выяснилось, что 76-летний водитель потерял управление, перепутав педали тормоза и газа.

Неизвестные угнали автомобиль Министерства экономики и финансов Франции. Преступление произошло в Севране - северо-восточном пригороде Парижа. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.