01 марта 2024, 18:56

Машина въехала в толпу людей на площади в Польше

Global Look Press
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Автомобиль Ford Focus протаранил толпу людей, которые стояли на автобусной остановке в центре польского Щецина. В результате 15 человек получили тяжелые ранения, сообщило польское издание RFM.

«Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине, 15 человек тяжело ранены», - уточнили журналисты.

Предполагаемый виновник скрылся и устроил еще одно ДТП с четырьмя транспортными средствами. Здесь также пострадали люди, двое из них находятся в критическом состоянии. Полиция задержала водителя Ford Focus.

Накануне, 29 февраля, житель Хакасии въехал в толпу студентов на ВАЗ-2114. Авария произошла на улице Добровольского. По данным регионального ГИБДД, травмы получили два молодых человека.

Въехавший в толпу студентов колледжа в поселке Усть-Абакан рассказал «360», что у него случился микроинсульт.

ДТП Машины Польша Полиция
01 марта 2024, 19:12
«Не устраивает никого». Положение Шольца в Германии сочли трудным
Global Look Press
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Позиция, которую занял канцлер ФРГ Олаф Шольц по отношению к украинскому конфликту, не устраивает ни население ФРГ, ни добавляет ему очков за пределами страны. Об этом в беседе с «360» заявил блогер, публицист и аналитик Николай Стариков.

«Шольц находится в тяжелом положении, его позиция не устраивает большую часть населения страны. Он в положении, которое не устраивает никого. Непопулярен как внутри Германии, так и не пользуется уважением за ее пределами», - сказал Стариков.

Также эксперт оценил сведения об участии немецких военных в подготовке атаки ВСУ на Крымский мост. Аудиозапись немецких офицеров, которые открыто обсуждали удар по Крымскому мосту , 1 марта опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Есть много фактов, что все страны НАТО в той или степени присутствуют в зоне СВО. Обычно их прячут под видом наемников, а в случае гибели маскируют под смерть в другом месте, либо вовсе отрицают», - отметил публицист.

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с «360» также подтвердил, что в зоне СВО есть много натовских офицеров и наемников.

«У нас есть свидетельства наших бойцов, которые подбивали танки Leopard, а им кричали на иностранном языке, чтобы не стреляли. Все это не скрывается, просто руководству стран НАТО выгодно держать боевые действий в прокси-формате, а вот Макрон сильно проговорился», - добавил он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку сухопутных военных сил из Европы в зону украинского конфликта.

Германия Крымский мост Военные Эммануэль Макрон НАТО Олаф Шольц
01 марта 2024, 18:23
Гагаузия вслед за Приднестровьем попросила поддержки России
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Входящее в состав Молдавии автономное территориальное объединение Гагаузия намерено сохранить благоприятные отношения с Россией и рассчитывает на дальнейшую поддержку. Об это заявила глава региона Евгения Гуцул на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Видео с переговоров опубликовала пресс-служба верхней палаты российского парламента.

В ходе встречи политики обсудили вопросы взаимной торговли российских регионов и Гагаузии, а также дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества.

«Если руководители Гагаузии настроены на такое взаимодействие, еще раз хочу сказать, что мы как палата регионов будем оказывать всемерное содействие и укреплять и расширять наши связи. Никто ни нам, ни вам не может запретить», - заявила Матвиенко.

Евгения Гуцул отметила, что автономия многие годы сохраняла дружбу и хорошие отношения с Россией.

«Мы хотим и дальше продолжать. Мы хотим, чтобы у нас была поддержка России», - подчеркнула глава глава Гагаузии.

В ходе общения спикер Совета Федерации отметила, что власти Молдавии заняли «русофобский и антироссийский» курс, который идет в полное противоречие с национальными интересами республики. При этом Матвиенко выразила надежду, что здравый смысл возобладает и забота о собственных жителях заставит власти Молдавии одуматься.

В минувшую среду, 28 февраля, депутаты всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) провели первый за 18 лет общий съезд. Причиной стало введение Молдавией таможенных пошлин.

Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии душат экономику региона и провоцируют гуманитарный кризис.

Депутаты по итогам съездам приняли декларацию с просьбой о защите от э кономической блокады со стороны Молдавии.

Свой документ они адресовали России, ООН, ОБСЕ, Европарламенту, Межпарламентской ассамблее СНГ и Международному комитету Красного креста.

Совет Федерации РФ Молдавия Международные отношения Россия Валентина Матвиенко
01 марта 2024, 18:02
Болгария прекратила импорт российской нефти
РИА «Новости»
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Власти Болгарии окончательно прекратили закупки нефти у России. Решение вступило в силу 1 марта 2024 года. Об этом сообщило издание Novinite.

Изначально Болгария планировала пользоваться ресурсами из России до конца текущего года. Однако парламент страны сократил срок, чтобы «избежать финансирования» РФ на фоне геополитической напряженности.

Лидеры стран Евросоюза в 2022 году достигли соглашения о введении частичного эмбарго на российскую нефть. При этом болгарским властям разрешили получать сырье из РФ по морю до конца 2024 года.

Страны G7 решили ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть. В объединении надеются, что смогут таким образом повлиять на доходы России от экспорта энергетических ресурсов.

Экспорт Болгария Нефть Россия Евросоюз Цена на нефть
01 марта 2024, 16:50
Немецкие ракеты для Крымского моста. Россия показала, что знает о происках Запада
Global Look Press
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что высокопоставленные офицеры бундесвера всего неделю назад обсуждали атаку Крымский мост. По мнению политологов, в этом нет ничего удивительного: западные страны выступают кукловодами украинского конфликта. Важно дать понять, что их планы известны, Россия начеку и готова дать сдачи.

Российская сторона наверняка намеренно обнародовала стенограмму немецких переговоров, чтобы показать: мы готовы отражать любые атаки неприятеля.

Самое главное - дать понять тем, кто может нажать красную кнопку: мы знаем об их намерениях и нажмем кнопку в ответ. Мало не покажется!

Конечно, это понимают и противники России. Поэтому, даже не стоит возмущаться их проискам: пусть это решают наши дипломаты и министерство обороны - нужен достойный ответ. Разумеется, речь не про удары ракетами по бундестагу - просто важно принять к сведенью позицию немецких «партнеров».

Впрочем, уже давно никто не питал никаких иллюзий, будто зачинщики нападений на Россию - только украинцы.

Далее - прямая речь экспертов.

Запад боится Россию Разумеется, подобные атаки давно и не раз обсуждалась - тут нет ничего удивительного. Вспомните главу ГУР Кирилла Буданова , который рассказывал, как они будут бомбить Крымский мост. Он же делал такие заявления не потому, что ему, извините, вожжа под хвост попала, а с одобрения и при поддержке западных кураторов.

Идет борьба между Россией и западным миром Маргарита Симоньян не будет что-то безосновательно заявлять: если она говорит, что офицеры бундесвера действительно обсуждали нападение на Крымский мост, у нее есть доказательства. Я верю: то, что рассказала главный редактор RT, - правда.

Германия Крымский мост Россия Оружие Олаф Шольц

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