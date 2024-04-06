Машина протаранила толпу демонстрантов в Тель-Авиве

Тысячи активистов собрались в центре города спустя полгода с атаки ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. Манифестанты требовали проведения досрочных выборов и незамедлительного освобождения заложников, которых до сих пор удерживают в Газе.

Как сообщило агентство, на момент окончания акции протеста в Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу демонстрантов. В итоге одна женщина попала в больницу, еще два человека получили легкие травмы.

Водитель автомобиля не стал останавливаться после столкновения с людьми. Машину остановили полицейские через несколько минут после ЧП.

Митинг проходил рядом с правительственными зданиями, где находится штаб оборонительного ведомства страны. На месте событий дежурили врачи и полицейские. Правоохранители перекрыли движение в центре города и поставили ограждения.

В декабре 2023 года стало известно, что две россиянки из Израиля, которых освободили из плена ХАМАС, выступили на акции протеста в Тель-Авиве. Митинг устраивали в поддержку близких и семей заложников.