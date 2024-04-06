06 апреля 2024, 22:45

Машина протаранила толпу демонстрантов в Тель-Авиве

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Машина протаранила толпу протестующих в Тель-Авиве, пострадали два человека. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram-канале.

Тысячи активистов собрались в центре города спустя полгода с атаки ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. Манифестанты требовали проведения досрочных выборов и незамедлительного освобождения заложников, которых до сих пор удерживают в Газе.

Как сообщило агентство, на момент окончания акции протеста в Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу демонстрантов. В итоге одна женщина попала в больницу, еще два человека получили легкие травмы.

Водитель автомобиля не стал останавливаться после столкновения с людьми. Машину остановили полицейские через несколько минут после ЧП.

Митинг проходил рядом с правительственными зданиями, где находится штаб оборонительного ведомства страны. На месте событий дежурили врачи и полицейские. Правоохранители перекрыли движение в центре города и поставили ограждения.

В декабре 2023 года стало известно, что две россиянки из Израиля, которых освободили из плена ХАМАС, выступили на акции протеста в Тель-Авиве. Митинг устраивали в поддержку близких и семей заложников.

Израиль Протесты Машины Митинги
06 апреля 2024, 21:00
Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе
Читайте нас в: Google Новости
Азербайджанские военные атаковали из стрелкового оружия позиции на армянской границе. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны Армении.

По информации оборонного ведомства, ВС Азербайджана открыли огонь по позициям в Верин-Шорже, Куте и Сотке (Гегаркуникская область), Аравусе (Сюникская область), Мовсесе и Чинари (Тавушская область).

Армянские военнослужащие также засекли передвижение автомобильной техники в направлении Ишханасара. По данным МО, азербайджанские военные начали стягивать ее в период с 21:00 до 23:00 (с 20:00 до 22:00 по московскому времени).

Армянская сторона назвала действия ВС Азербайджана провокацией.

Ранее два государства обвинили друг друга в обстреле границ. В армянском МО указали, что 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа азербайджанцы открыли огонь по позициям соседней страны.

В оборонном ведомстве Азербайджана это сообщение опровергли и предположили, что ВС Армении предприняли попытку усовершенствовать траншеи перед позициями.

Армения Военные Азербайджан
06 апреля 2024, 20:49
Грету Тунберг задержали на протестной акции в Нидерландах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Полиция Нидерландов задержала активистку Грету Тунберг на несанкционированной акции протеста в Гааге. Об этом сообщил телеканал NOS.

Демонстранты выступили против субсидирования использования ископаемого топлива в климатической политике. В знак протеста активисты попытались перекрыть перекресток между улицами Корт-Вурхаут и Конингскаде, а также автомагистраль А12.

Сама Тунберг заявила, что задержание прошло мирно. Вместе с ней правоохранители остановили и других активистов.

В ноябре 2023 года выступление Тунберг в Амстердаме прервали из-за ее пропалестинской позиции. Активистка пришла на климатический митинг с черно-белым шарфом Палестины. Сначала Тунберг высказалась в защиту климата, а затем пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде.

Протесты Нидерланды Грета Тунберг
06 апреля 2024, 20:45
Президент Финляндии поддержал решение о бессрочном закрытии границ с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Финляндии Александр Стубб посчитал правильным решение правительства о бессрочном закрытии автомобильных КПП на границе с Россией. Об этом он сообщил в традиционном субботнем интервью телеканала Yle.

«Решение сохранить восточную границу закрытой - правильное решение», - заявил Стубб.

Глава государства считает, что действия правительства позволили избежать хаоса, границу закрыли, чтобы ситуация с беженцами не вышла из-под контроля.

В четверг правительство Финляндии продлило на неопределенный срок закрытие автомобильных КПП на границе с Россией. С 15 апреля приостановят работу пограничные пункты для морского транспорта, в том числе прогулочных судов.

В ближайшее время Финляндия не сможет восстановить отношения с Россией, считает посол в Хельсинки. Возврата к прежнему формату сотрудничества уже не будет, Финляндия стала страной НАТО.

Финляндия Россия
06 апреля 2024, 19:56
Стало известно, зачем США используют русофобские лозунги о космосе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Русофобские лозунги нужны Соединенным Штатам Америки для оправдания собственных целей. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в США.

«Рассматриваем информационные манипуляции Пентагона как очередное подтверждение попыток США использовать русофобские лозунги для оправдания собственных планов по военному освоению космоса», - передали в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, именно США и союзники блокируют разработку юридического документа. Россия и Китай несколько лет занимаются подготовкой мер, чтобы не позволить превратить космос в арену вооруженного противостояния.

Россия не планирует размещать оружие в космосе и держит на контроле ситуацию с точки зрения нейтрализации угроз. Страна выступает против милитаризации космоса. Однако американская сторона обвинила РФ в желании вывести в космос ядерные боеголовки еще в феврале. По мнению представителей Штатов, это случится уже в 2024 году.

США Россия Космос Китай

Новости по теме