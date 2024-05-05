Машина на скорости протаранила ограду Белого дома, водителя нашли мертвым

«Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен мертвым», - указано в заявлении.

Причины происшествия пока неизвестны, идет расследование. Как отметили в службе, «никакой угрозы» в столкновении машины с воротами резиденции президента не было.

Подобный случай произошел в январе, передавало «Радио 1». Автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водителя арестовали.

В 2023 году в США машина врезалась в авто рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена. Как сообщало агентство Reuters , лидер Соединенных Штатов и первая леди не пострадали.